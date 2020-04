Click and collect, mode d'emploi : la meilleure option des librairies françaises

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



EXCLUSIF La Librairie Kléber ré-ouvre son site pour réserver les livres disponibles en magasin.

Réserver sur le site

Payer en ligne

Envoi de votre commande par la poste pour 1 euro de frais de port.

Possibilité de retirer les ouvrages à la librairie entre 11h et 13h — Librairie Kléber (@librairiekleber) April 15, 2020

Le 11 Mai, et après?

Le mode d’emploi est simple : commandez d’abord vos livres sur librest.com (paiement sécurisé par carte bancaire), choisissez ensuite votre librairie de retrait, pour enfin récupérer sous 72 h votre commande à l’entrée de la boutique choisie. N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case déplacement pour effectuer des achats de première nécessité.Les libraires étant en chômage partiel, ce sont les responsables des libraires qui traiteront les commandes. Un « guichet sans contact » sera ainsi ouvert 2 heures par jour. Librest affirme pouvoir assurer un service minimum grâce notamment à la mutualisation des stocks.Et d’ajouter : « Nous avons à cœur de le faire avec le maximum de précaution et sommes conscients que la singularité de notre lien avec vous tient aussi par le service et notre capacité à nous adapter aux contraintes du moment. »Le mode d’emploi du click & collect Librest, sans contact et conforme aux consignes sanitaires sera le suivant :1. Commandez vos livres sur librest.com (paiement sécurisé par carte bancaire)2. Choisissez votre librairie de retrait3. Récupérez sous 72 h votre commande à l’entrée de la librairie4. Munissez-vous de votre attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case déplacement pour effectuer des achats de première nécessité.Pour vous inscrire c’est ici Notons que d’autres suivent le même mouvement de pick and collec, comme la librairie Kléber de Strasbourg.Par ailleurs, si la date du 11 mai doit être celle de la fin du confinement, et de la reprise économique pour nombre de sociétés, le ministère de la Culture n'a apporté aucune garantie quant à la réouverture des librairies – ni des médiathèques.En effet, ActuaLitté a demandé à la rue de Valois des précisions… que personne n’est encore en mesure de donner. « Le Président a donné 15 jours au gouvernement pour travailler aux modalités de déconfinement », nous indique-t-on simplement.De quoi doucher les enthousiasmes de certains, alors que plusieurs libraires voient dans cette date butoir la fin de la période de disette. Selon des données GfK dévoilées en exclusivité par ActuaLitté , les librairies de niveau 1 ont en effet perdu plus de 52 % de leur chiffre d’affaires sur le mois de mars — qui s’est achevé au 15, avec la fermeture des commerces non essentiels.Rendez-vous fin avril pour savoir ce qu’il en sera réellement.