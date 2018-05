Clin d'oeil cinglant de Stephen King au Shining de Kubrick

Stephen King réaffirme régulièrement que non, l'adaptation de Kubrick ne lui plaît pas. Cette fois-ci, il profite de son nouveau roman pour le rappeler. Un classique du cinéma d’horreur, adapté d’un classique de la littérature d’épouvante, on pourrait penser que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et pourtant les deux artistes ne sont pas décidément pas sur la même longueur d’onde.Stephen King a toujours été honnête quant à sa déception face à au scénario adapté de Shining par le réalisateur et Dian Johnson, coscénariste. À ses yeux, les choix faits par l’équipe créent de trop grandes différences entre le film et le roman.« Le livre est brûlant, et le film est glacial. Dans le livre, il y a tout un arc dans lequel vous voyez cet homme, Jack Torrance, essayer d’être bon, et petit à petit il erre dans ce lieu et sombre dans cet état de folie. Et en ce qui me concerne, quand j’ai vu le film, Jack était fou dès la première scène », avait-il confié à Rolling Stones lors d'une interview.Selon lui, le film passe à côté de la dimension tragique du récit, en évitant la longue descente aux enfers de Jack : « Dans le film, il n’y a pas de tragédie, car il n’y a pas de réel changement. » Il s’insurgeait également du message misogyne véhiculé par le film. Il critique le personnage féminin incarné par Shelley Duvall : « Non, mais vraiment, Wendy Torrance est présenté comme une espèce de chiffre molle qui ne fait que hurler. »