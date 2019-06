Clover Press, nouvelle maison d'édition des fondateurs d'IDW

Clover Press est un projet créatif, à l'image de ses fondateurs, qui mêlera édition et distribution. En effet, Ted Adams et Robbie Robbins se qualifient sur leur site Internet « d'éditeur et de boutique progressistes et éclectiques ». Ils souhaitent expérimenter le crowfunding et espèrent vendre directement aux consommateurs via leur plateforme.Clover Press s'efforcera de faire paraître deux à trois livres par mois, en alternant entre œuvres originales et rééditions de classiques. Ils prévoient de publier des œuvres en prose, des romans graphiques, des livres d'art et d'autres formats. Ted Adams précise : « Notre petite équipe de Clover Press va travailler sur des projets qui sortent des sentiers battus et qui nous enthousiasment. »Ted Adams, l'ancien PDG d'IDW, a quitté l'entreprise l'été dernier. Avec Robbie Robbins, ils ont expliqué que Clover Press resterait leur propriété. Cela dit, la société gardera des relations avec la maison mère IDW Media Holdings, qui a investi financièrement au sein de la nouvelle initiative d'Adams et Robbins.