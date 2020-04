Club de lecture, documentaires, théâtre : Arte, tout en littérature

Free_Photos CC 0



En cette période de confinement propice à la lecture, ARTE met donc la littérature à l’honneur à travers une offre en quatre chapitres : un club de lecture, un podcast qui nous plonge au cœur de la fabrique des livres, une websérie qui transpose dans un contexte moderne des scènes cultes du théâtre français, et des portraits d’auteurs.ARTE vient de lancer — avec le très à-propos Huis clos de Jean-Paul Sartre — son club de lecture hebdomadaire sur Youtube, le « ARTE Book Club ». Chaque dimanche soir, Pierrot et Redek, les vidéastes de la chaîne littéraire du Mock, décortiquent en direct un nouvel ouvrage, entre entretiens avec des invités, lectures d’extraits par des comédiens et échanges féconds avec les internautes.Sur arte.tv, de grandes plumes telles que Margaret Atwood, Paul Auster ou le regretté Luis Sepúlveda, emporté par le Covid-19 le 16 avril dernier, se racontent dans de passionnants portraits documentaires, tandis que la websérie Replay réinterprète des scènes emblématiques du théâtre français avec le concours d’un audacieux casting.Enfin, sur ARTE Radio le podcast mensuel Bookmakers, conçu par le romancier Richard Gaitet, plonge au cœur du travail d’écrivain en compagnie d’illustres représentants de la profession.En direct sur YouTube, tous les dimanches soir et donc en collaboration avec les vidéastes du Mock, le « ARTE Book Club » propose aux internautes de discuter en direct d’œuvres en résonnance avec notre temps. Au programme : des ouvrages courts, européens, et faciles d’accès. Les émissions sont également disponibles en replay.Dimanche 12 avril : Huis clos de Jean-Paul SartreDimanche 19 avril : La Place d’Annie ErnauxDimanche 26 avril : Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig.Dimanche 3 mai : Lundi, mardi de Virginia WoolfVoici le programme qui revisite le répertoire théâtral français. Servie par un joli casting (Romane Bohringer, Sara Forestier, Lou de Laâge, Christa Theret…), cette collection de huit films courts réinterprète en plan séquence des scènes emblématiques du théâtre français, comme autant de variations sur l’amour. A retrouver ici À travers une série de portraits, de Margaret Atwood à Henry Miller, en passant par Paul Auster et Luis Sepúlveda, récemment disparu (communiqué dédié ici), ARTE se penche sur le berceau des grandes œuvres littéraires. À retrouver sur arte.tv Making-of des romans et essais qui ont marqué leur époque, le podcast Bookmakers écoute tous les mois les plus grand.e.s écrivain.e.s livrer leurs secrets d’écriture et raconter la façon dont s’est construit, petit à petit, l’un de leurs livres emblématiques.Déjà en ligne : un premier épisode consacré à Philippe Jaenada et La Petite Femelle, un deuxième à Alice Zeniter et L’ Art de perdre, à retrouver ici . À venir : Delphine de Vigan et Rien ne s’oppose à la nuit, mis en ligne le 13 mai prochain.