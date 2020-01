CNL et BnF au conseil d'administration du Centre national de la musique

(photo d'illustration, Ajay Suresh, CC BY 2.0)

Publié au journal officiel ce 7 janvier, l'arrêté du 31 décembre établit la liste des membres du conseil d'administration du Centre national de la musique, présidé, rappelons-le, par Jean-Philippe Thiellay, conseiller d’État et directeur général adjoint de l’Opéra national de Paris depuis 2014.Au sein de la section des membres nommés au titre des dirigeants d'établissements publics nationaux, on retrouve ainsi Emmanuelle Bensimon-Weiler, directrice générale du Centre national du livre, en tant que titulaire, avec, pour suppléant, Denis Bruckmann, directeur général de la Bibliothèque nationale de France.Emmanuelle Bensimon-Weiler siège notamment aux côtés de Pierre Buhler, le président de l'Institut français. On retrouve également au conseil d'administration des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence ou de leur fonction, et des représentants d'organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins.La liste complète des membres du conseil d'administration se trouve à cette adresse