cOAlition S, une alliance pour l'accès ouvert à la recherche publique

11 financeurs nationaux de la recherche publique, au sein de l'Union européenne, ainsi que la Commission européenne et le Conseil européen de la recherche, s'engagent à partir du 4 septembre dans cOAlition S. Cette alliance a pour objectif la publication, dès 2020, des résultats de la recherche financée par des deniers publics sur des plateformes et revues en accès ouvert.

cOAlition S, qui rassemble pour le moment 11 financeurs de la recherche publique, dont l'Agence nationale de la recherche française, se concentre sur la réalisation de son Plan S. Le principe central de ce dernier est clair :

« Après le 1er janvier 2020, les publications scientifiques basées sur les résultats d'une recherche financée par des fonds publics fournis par des conseils ou agences de recherche nationales ou européennes devront être publiées dans des revues ou des plateformes en accès ouvert. »

Outre cet objectif principal, le Plan S annonce 10 objectifs, dont la conservation des droits sur la publication scientifique par son ou ses auteurs, l'établissement de critères précis relatifs aux revues et plateformes d'accès ouvert, ou encore la mise en place de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les institutions.

Dans le cas où aucune revue ou plateforme en accès ouvert n'existerait dans le domaine de recherche, les financeurs participeront à la création d'un support adéquat à l'aide d'incitations financières. De la même manière, si des frais de publication sont appliqués par une revue en accès ouvert, les financeurs et universités s'engagent à couvrir ces frais.



Enfin, la cOAlition S précise que la date butoir du 1er janvier 2020 concerne bel et bien les articles scientifiques, mais pas encore les monographies et ouvrages de recherche : pour ces derniers, un délai s'ajoute, non précisé.