. Collection 60 ans Astérix : La Poste édite d'irréductibles timbres

En partenariat avec La Poste

À l’occasion des 60 ans d’Astérix et des 30 ans du Parc, La Poste se met aux couleurs des célèbres personnages Astérix, Obélix et Idéfix pour le plus grand plaisir des fans de la célèbre bande dessinée !Lettre suivie Idéfix : 3,91€Colissimo PAE Astérix 2019 pochette souple : 8,50€Colissimo PAE Obélix 2019 boîte L : 12,50€Mini-feuille (5 timbres) Astérix : 4,40€Carnet de timbre Astérix tous irréductibles ! : 10,56€Collection de timbres à imprimer en exclusivité sur laposte.fr à partir de 0,85€ : personnages emblématiques, timbres vintage, timbres BD ou à colorier, mais également des timbres inédits pour les fêtes de fin d’année, La Saint Valentin, et tant d’autres…Tous les produits seront disponibles depuis le 16 septembre sur La Poste Astérix