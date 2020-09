Collège de France : la bibliothèque patrimoniale retrouve son public

Tout d’abord, l’inscription est obligatoire, d’autant que le nombre de places est divisé par deux : on se rendra ici pour réserver. D’autre part, le portillon est fermé en dehors « des heures d’accès et de sortie des enseignements ». Pour la cour d’honneur, il faudra donc disposer d’un badge — ou sonner pour les primo-inscrits.Port du masque, gel hydroalcoolique et respect des distances seront de rigueur, et les parcours ont été revus pour limiter les rencontres. Toute tentative de Tinderisation est à oublier. « Au-delà du nombre maximum de personnes autorisées, l’accès à la salle de travail concernée sera impossible », note l’établissement.Les documents consultés depuis la salle de lecture ou les rayonnages connaîtront une quarantaine de 24 h pour les supports papier et 72 h pour les couvertures plastifiées. Il est recommandé, là encore, de faire des réservations pour qui souhaite travailler sur plusieurs documents simultanément.Merci, enfin, de nettoyer les claviers d’ordinateurs, les photocopieurs, les poignées de rayonnages, ainsi que les montants des escarouls après utilisation. Si vous pouviez faire les vitres avant de partir, on apprécierait.Pour assurer votre sécurité, les bibliothécaires et archivistes ainsi que les personnels du Collège de France s’engagent pour leur part :• à aérer plusieurs fois par jour les salles de lecture,• à porter des gants ou à désinfecter leurs mains au gel lorsqu’ils ou elles remettront en rayon des documents en fin de quarantaine, utiliseront des escarouls ou des chariots,• à respecter les durées de quarantaine ou à utiliser des gants lors de la réception et de l’équipement des nouveaux ouvrages ou revues,• à développer l’accès aux ressources en ligne et le service du Prêt entre bibliothèques,• à rétablir un fonctionnement plus normal dès que la situation le permettra.