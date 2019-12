Collibris : une application et une box livres, des lecteurs comblés pour les fêtes

Une application pour gérer sa bibliothèque personnelle

Le Ptit Colli, une box de lecture sur mesure

Disponible sur le web et téléchargeable gratuitement depuis l’App’ Store et Google Play, l’application Collibris est avant tout une application avec laquelle on peut gérer sa bibliothèque virtuellement Différentes fonctionnalités sont disponibles dans l’application et permettent de créer ses propres étagères, selon des catégories qui correspondent au lecteur, d’organiser ses prochaines lectures en les intégrant dans sa liste de souhaits. Elle permet aussi de découvrir les recommandations de livres adaptées à ses goûts littéraires, et de noter et annoter les livres lus sous forme de note globale du livre et de Mémo privé.En complément, l’application permet de créer ou élargir sa propre communauté : réunissant d’ores et déjà plus de 70.000 lecteurs, elle offre la possibilité d’inviter ses amis à échanger sur les dernières lectures, d’ajouter commentaires et impressions, et de prendre connaissance des avis des autres lecteurs et d’échanger avec eux.Il était donc logique de prolonger l’expérience : Collibris a donc crée le Ptit Colli, une box de lecture sur mesure.Que l’on souhaite lire la dernière nouveauté, que l’on dispose de peu de temps, ou qu’au contraire l’on ait envie de multiplier ses plaisirs, le Ptit Colli propose deux formules, un grand format ou deux poches : une sélection personnalisée qui s’adapte aux goûts du lecteur, accompagnée de petits cadeaux, marque-pages et petites attentions.Après avoir rempli un questionnaire pour établir son profil de lecteur (assidu ou occasionnel, quels genres littéraires, aimés ou rédhibitoires, dernières lectures coups de cœur, etc), on peut choisir la fréquence à laquelle recevoir son Ptit Colli : de la commande ponctuelle à l’abonnement (mensuel, bimensuel ou trimestriel), le lecteur (à partir de 8 ans) reçoit, selon son rythme de lecture, des titres adaptées à ses envies et ses univers de prédilection, avec une sélection sur-mesure.Entre application et box littéraire , deux univers complémentaires qui s’adaptent au lecteur, à son rythme et à ses goûts !Et en cette période de Noël, un cadeau idéal, à offrir ou pour se faire plaisir…