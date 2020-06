Colombe Schneck devient chroniqueuse pour le Figaro Madame

L’autrice de Nuits d’été à Brooklyn deviendra chroniqueuse littéraire, chaque semaine, dans les colonnes du Figaro Madame. Journaliste, réalisatrice de documentaire et scénariste, elle se définit avant tout comme « lectrice ». On retrouvera donc sa signature dans les pages livres du journal.









« Pour Madame Figaro, je choisis chaque semaine un livre de ma bibliothèque, un livre acheté en librairie ou trouvé il y a longtemps et oublié de lire. Il ne s’agit pas d’une critique littéraire, mais d’une lecture personnelle d’un livre qui m’a parlé et dont j’espère transmettre l’avidité, la joie, l’étonnement ou parfois la tristesse que j’ai eu à le lire », explique Colombe Schneck.



Avec ce recrutement, le journal fait état d’une volonté d’élargir le champ de ses chroniques, avec des recensions plus diversifiées : littérature française et étrangère, beaux livres, essais, ouvrages de sociologie ou de psychologie.



LIBRAIRIES: le soutien de Colombe Schneck



Depuis 2006, Madame Figaro remet chaque année son prix littéraire « Le Grand Prix de l’Héroïne » pour célébrer le destin de femmes exceptionnelles (roman français, étranger et biographie). Les trois auteurs récompensés sont sélectionnés par un jury prestigieux d’artistes et de lectrices. Colombe Schneck, elle-même lauréate du Grand Prix de l’Héroïne pour Val de Grâce, en 2009, rejoint cette année le jury.



Le prix sera remis cette année à 12h, ce 1er juillet, sur le site internet.



photo : Colombe Schneck © Francesca Mantovani