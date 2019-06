Comédiennes et chanteuses racontent la lutte des femmes

AUDIOLIVRE – De Christine de Pizan aux FEMEN, en passant par Olympe de Gouges, Virginia Woolf ou Antoinette Fouque, ce livre audio réunit des textes historiques et fondateurs des luttes des femmes lus par des comédiennes et des chanteuses.









Il célèbre, à l’occasion des cinquante ans de la naissance du Mouvement de libération des femmes (MLF), les infatigables combats des femmes et dénonce les injustices qui leur sont faites. De grandes voix d’aujourd’hui portent et donnent à entendre ces discours, parfois gravés dans nos mémoires, parfois oubliés, mais toujours d’une évidente actualité. Ce chœur de femmes compose un retentissant appel à la révolte : debout, debout !



« Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être constituées en assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, [...] afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. »

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges





Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault, Isabelle Carré, Julie Debazac, Florence Delay, Lio et Dominique Reymond lisent Christine de Pizan, Louise Labé, Nicole Estienne, Jacquette Guillaume, Olympe de Gouges, Flora Tristan, Jeanne Deroin, Louise Michel, Marcelle Tinayre, Virginia Woolf, Benoîte Groult, Gisèle Halimi, Assia Djebar, Angela Davis, Naoual el Saadaoui, Antoinette Fouque, Eve Ensler, le mouvement FEMEN...



L’hymne du MLF est chanté par Lio et un chœur de femmes. Cet audiolivre sera livre disponible sur l'espace des Editions des femmes, lors du Festival Vox de Montreuil, dédié à l'audiolivre – du 11 au 16 juin prochain. On peut en découvrir un extrait ci-dessous, offert par les Editions des femmes.









Collectif – Voix de femmes d'hier et d'aujourd'hui pour demain – Editions des femmes – 3328140023534 – 19 €