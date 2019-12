Comics, mangas, série et films : l'année 2019 très inspirée

pixabay licence



Mais quelles sont les questions posées ? Fidèle à la coutume, l’outil Google Trends propose un panorama des tendances de l’année, également segmentées par thèmes. En France, sans trop d’étonnement, Notre-Dame de Paris est devenue le sujet le plus chaud : l’incendie survenu le 15 avril dernier a mis le monument en exergue, partout dans le monde. Et dans l’industrie du livre, cet intérêt n’a pas tardé à croître.L’ensemble des tendances 2019 se retrouvera ici , et pour rester dans le top 10, Game of Thrones, l’indétrônable (hou, hou !) série inspirée des romans de George RR Martin occupe la 8e place. Pas étonnant de la retrouver en première position des séries TV les plus recherchées.Or, reflétant l’inspiration actuelle, on retrouve aussi Umbrella Academy, tirée du comics de Gerard Way, Gabriel Ba, et Dave Stewart et traduit en France par Jérôme Wicky pour les éditions Delcourt.Pour le cinéma, c’est plus flagrant encore : les blockbusters que représentent les œuvres dérivées des univers de super héros ont littéralement explosé. Joker prend la première place, suivi de Avengers : Endgame. Captain Marvel est 4e et un certain Nicky Larson, aka City Hunter dans la version manga (shônen) de Tsukasa Hōjō occupe la 5e position. Enfin, Aquaman, sorti de l’écurie DC Comics est 7e, quand Alita : Battle Angel qui découle de Gunnm, le seinen cyberpunk de Yukito Kishiro prend la 9e position.Dans les personnalités politiques, le roi des ventes, Jacques Chirac, est évidemment en première place.Il est enfin intéressant de voir quels sont les termes dont les internautes français ont cherché les définitions – procrastination, pervers narcissique, GAFA, dans le top 3, qui ont fait et feront l’objet de bien des ouvrages. En 4e place, le pétauriste, qui s’immisce bien évidemment et en 8e place, Fake news…