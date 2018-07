Comme sa région, la librairie en Bretagne, “dynamique et à forte identité”

De Jean-Michel Blanc, actuellement directeur de la librairie Ravy, qu’il a rachetée en 2007, on pourrait dire qu’il est un moine de la librairie, à laquelle il a consacré sa vie professionnelle.



Arrivé dans le Finistère pour ouvrir et diriger la librairie la Procure de Brest en 1986 (alors succursale de l’enseigne la Procure de Paris), il crée dès 1987, à 25 ans, sa société pour racheter et exploiter les librairies la Procure de Brest, Quimper, puis Vannes à partir de 1997.



Très vite, ce jeune libraire comprend que ce métier est trop petit pour rester isolé et qu’il y a nécessité à ce que les libraires se regroupent pour partager leur expérience, et pour mettre en place et partager les coûts des outils nécessaires à la gestion et la communication des librairies. Ses engagements le verront être vice-président puis président de l’Union de libraires de France (ULF).



Il est cofondateur du Syndicat de la librairie française (SLF). Attaché à la formation et la transmission, il sera durant cinq ans président de l’Institut national de la formation en librairie (INFL).



Il est actuellement président du regroupement de cinquante libraires indépendants, les libraires ensemble.



Le point de vue de...



Il est traditionnel de dire que la Bretagne est une Région dynamique et à forte identité, elle le témoigne également dans le domaine du livre, par son tissu de librairies souvent de bonnes dimensions et avec une offre de fonds importante.



Cette offre dense colle parfaitement à la multiplicité de villes moyennes dont chacune peut s’enorgueillir de sa librairie, car ici les grandes agglomérations n’ont pas aspiré l’ensemble de la population, et les « pays » vivent bien.



Cette offre et cette diversité valent également par la richesse des auteurs et de la production de l’édition en Bretagne.



Auteurs bretons, auteurs de Bretagne, éditeurs bretons ou éditeurs de Bretagne, tous participent à la meilleure compréhension de l’histoire, de la vie culturelle ou de la découverte de notre région, malgré un contexte économique qui rend leur mission toujours plus délicate.



Puissent les uns et les autres continuer encore longtemps à nous offrir de longues balades sur les chemins de notre territoire, à travers photos, essais et autres romans.



Jean-Michel Blanc,

directeur de la librairie Ravy



en partenariat avec Livre et lecture en Bretagne