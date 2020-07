Comme un empire dans un empire, le roman politique d'Alice Zeniter

PREMIERES PAGES : Comme un empire dans un empire

Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire, elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à un engagement politique, officiellement ou clandestinement.Le roman commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui commence à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne.L quant à elle vient d’assister à l’arrestation de son compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop grand pour être défait ?En ces temps troublés Alice Zeniter questionne plusieurs voies de l'engagement. L’auteure s’empare audacieusement de nos existences ultracontemporaines qu’elle transfigure en autant de romans sur ce que signifie, aujourd’hui, faire de la politique.Alice Zeniter, est née en 1986 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, elle est romancière, mais aussi traductrice, scénariste, dramaturge et metteuse en scène de théâtre. Elle a publié 5 romans, parmi lesquels Sombre dimanche (Albin Michel 2013), Juste avant l’oubli (Flammarion 2015) et l’Art de perdre (Flammarion 2017, prix Goncourt des lycéens).[à paraître 19/08] Alice Zeniter — Comme un empire dans un empire – Flammarion — 9782081515437 – 21 €