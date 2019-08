Comment décrypter un match de rugby : le guide pour suivre le Mondial 2019

Au-delà du caractère spectaculaire des plaquages, des courses en bout de ligne et des drops à la dernière seconde, le rugby recèle des trésors de complexité. Comment décrypter un match de rugby est un « pas-à-pas » composé de nombreuses photos exclusives de la saison 2018-2019, et de témoignages étayés par une pédagogie hors pair.L’ouvrage donne les clefs pour appréhender les règles de ce sport notamment :– Comment les mêlées sont arbitrées et pourquoi tournent elles ?– La subtilité du secteur de la touche– Les différents moyens de franchir la ligne d’avantage– Les enjeux et les variantes du jeu au pied– L’importance de la circulation défensive et offensive autour des rucks, et celle des rucks eux-mêmes– L’influence des offloads– Le replacement offensif et l’importance des blocs– Les différents types de rideaux défensifs et leurs objectifs– Quand faut-il contre-attaquer ou non– Les secrets de l’arbitrage– Les spécificités techniques et tactiques des grandes nations du rugbyCe guide est destiné à celles et ceux — spectateurs, amateurs, joueurs, entraîneurs — qui veulent comprendre, consolider ou approfondir leurs connaissances du rugby.Un titre qui arrive à point nommé pour l’ouverture du mondial de rugby.Redécouvez les moments les plus marquants de la Coupe du Monde de rugby de 2015 :Alex Bardot, Renaud Bourel et Jean-Baptiste Éissalde — Comment décrypter un match de rugby — Marabout — 9782501137676 — 22,90 €