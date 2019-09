Comment Le Hobbit fut traduit en hébreu par des prisonniers de guerre

(Andy Rogers, CC BY-SA 2.0)





Année 1970. La Guerre d’usure fait rage depuis 1967 entre Israël et une coalition réunissant l’Égypte, la Jordanie, Cuba, l’Organisation de Libération de la Palestine et l’Union soviétique, autour de la péninsule du Sinaï. En juin de cette même année, le colonel Rami Harpaz, pilote au sein de l’armée de l’air israélienne, est fait prisonnier en Égypte après le crash de son avion.



Il se retrouve avec 9 autres Israéliens, eux aussi faits prisonniers au sein de la prison militaire d’Abbasiya, au Caire, sans espoir de libération proche. La Guerre d’usure durait depuis plusieurs mois déjà et, malgré un cessez-le-feu signé en août 1970, les tensions entre les pays, Israël et Égypte en tête, perdurent pour de nombreux mois encore.



Les prisonniers israéliens, pour passer le temps, avaient heureusement accès à une importante bibliothèque d’ouvrages, en anglais, fournie par la Croix-Rouge, mais aussi à des livres envoyés par leurs proches. Yitzchak Fir, un autre pilote fait prisonnier, reçut un jour une édition américaine du Hobbit, de JRR Tolkien, paru pour la première fois en 1937.



« Quand nous avons lu Le Hobbit, c’était tellement beau que nous avons décidé que nous devions impérativement le traduire pour les lecteurs qui ne connaissaient pas l’anglais », se rappelle Harpaz. Le groupe de prisonniers se met alors au travail : quatre d’entre eux, dont Harpaz et Fir, lisent l’anglais. Malgré le nombre de pages réduit du roman, certains passages leur donnent du fil à retordre, notamment les différents poèmes cités dans le livre.