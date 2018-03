Comment les bibliothèques peuvent agir pour le développement durable

Les 17 objectifs de développement durable de l'ONU





Le Comité français international bibliothèques et documentation (Cfibd), l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib), l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et la Bibliothèque publique d'information (Bpi) ont créé un site internet incitant les bibliothèques et médiathèques à s'inscrire dans la réalisation de ces objectifs de développement durable.

« Parce que nous pensons que les bibliothèques sont des actrices du développement durable, dont les missions dépassent la culture et la formation, ce site web vise à vous donner des outils, des points de contexte, des retours d'expérience, comme autant d'éléments stratégiques qui vous permettront d'inscrire votre bibliothèque dans une démarche durable à l'échelle de votre territoire et d'en faire un plaidoyer auprès de vos tutelles », indique le site web.

Si le rôle des bibliothèques dans la réalisation des objectifs « éducation de qualité » ou « inégalités réduites » tombe sous le sens, le site aborde aussi d'autres objectifs, moins évidents. Ainsi, les bibliothèques ont la possibilité d'agir pour l'objectif « faim “zéro” » en faisant la promotion des cultures plus productives et durables ou encore en donnant accès à des données en ligne, comme « le prix du marché local, des bulletins météorologiques et de nouveaux équipements », aux agriculteurs.

Ainsi, la bibliothèque municipale de Sceaux « fait la promotion de l'agriculture durable par la présentation d'une grainothèque », indique le site, tandis que les centres de documentation des lycées agricoles forment les élèves à l'information sur le sujet. Ceux des lycées généralistes, de leur côté, mènent des actions d'éducation à la santé pour une meilleure alimentation.

Outre la participation à l'accomplissement des objectifs de développement durable, le site a aussi pour vocation d'aider les professionnels de l'information à faire de cet engagement un argument auprès des tutelles pour obtenir plus de moyens et de possibilités pour leur établissement.

Le site est accessible à cette adresse.