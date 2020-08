Comment Marvel et Disney insufflent l'amour de son prochain aux enfants

Résidant à Plymouth, dans le Massachusetts, Lucy Jacson est une grande fan de Marvel’s Hero Project, la série documentaire de Disney qui présente de jeunes héros ordinaires. Épisode après épisode, on suit le quotidien d’écolier qui apportent des transformations positives à leur communauté grâce à des actes de bravoure et de bienveillance.Chaque enfant présenté dans la série se voit attribuer un comics book personnalisé qui le met en vedette comme un héros à part entière.Lorsque les écoles locales ont annoncé qu’elles allaient instituer des programmes d’apprentissage « hybrides », en encourageant certains élèves à rester chez eux, Lucy s’est rendu compte que beaucoup de ses camarades rencontreraient des difficultés.Elle aurait alors décidé, avec l’aide de sa mère, de lancer une collecte de fonds destiné à fournir des ordinateurs et des points d’accès Internet aux familles plus démunies pour leur permettre de rester connectées pendant l’année scolaire.« Certains enfants sont passés entre les mailles du filet. Dans l’État du Massachusetts, près de 30 % d'entre eux ne sont plus suivis. Nous voulons nous assurer que cette situation prenne fin ! », indique le texte de la page GoFundMe . La campagne s’est fixée un objectif de 30.000 $ mais reste assez loin de son objectif après près d’un mois de collecte.Une belle initiative et une magnifique campagne de pub gratuite pour Marvel et Disney. Qui viennent de donner un sacré coup de pouce à l'opération.