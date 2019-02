Comment sauver la librairie de Provence, avant sa fermeture en mars ?

©Librairie de Provence







Une hausse du loyer, à 1500€ par mètre carré

« La Ville ne discute pas avec nous mais directement avec le propriétaire... »

Après les fermetures des librairies de l'Université, Vents du Sud et Harmonia Mundi, c'est donc un nouveau coup dur pour les commerces culturels aixois. Après 83 ans, la librairie de Provence du cours Mirabeau, la plus ancienne librairie d'Aix, devrait définitivement tirer le rideau fin mars. Victime de la concurrence de la Fnac aux Allées provençales et d'Amazon sur Internet, le magasin doit également lutter contre des hausses de loyer devenues intenables.L'actuel propriétaire des lieux, Eyrolles, est mis sous pression par cinq propriétaires de murs différents. L'un d'eux a fixé le loyer à 1 500 euros par m². Étant donné que la librairie en compte 800, on vous laisse imaginer le prix du loyer... Une cliente a posté une pétition sur le site change.org afin d'essayer de soutenir l'établissement. Elle réussit, à elle seule, à recueillir près de 12.500 signatures.« Nous ne pouvons rester indifférents à la disparition de cette institution culturelle de notre ville » affirme Maryse Joissains, maire LR de la ville, lors du conseil municipal du 1er février. Elle a tenté de faire voter une motion de soutien au maintien de l'activité de la librairie et a même rencontré le propriétaire.« Dans le cadre de la concession de réhabilitation, des surfaces potentielles détenues par des bailleurs privés et publics ont été recherchées », a déclaré la maire. La Ville a notamment sollicité le Département, propriétaire de la galerie du cours Mirabeau. « Les propriétaires privés ont été encouragés à pratiquer des loyers adaptés à ce type d'activité » a ajouté Mme Joissains.Le directeur de la librairie, Christophe Lépine, a du mal à croire à un quelconque sauvetage : « On ne sait plus quoi penser, on entend de tout, y compris que la librairie Goulard va fermer elle aussi. La Ville ne discute pas avec nous mais directement avec le propriétaire... »Même si une solution est trouvée, il est peu probable que les 24 salariés s'y retrouvent.via La Marseillaise