Comment soutenir sa librairie de proximité en temps de confinement ?

Éditeur et comptoir N'a Qu'1 Oeil, à Bordeaux

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Restez chez vous, lisez votre bibliothèque

Vérifiez les réseaux sociaux de votre librairie

Le site Je soutiens ma librairie

Commander ses livres en ligne

À l'heure de parution de cet article, c'est encore le meilleur conseil que l'on puisse donner, y compris pour soutenir votre libraire de proximité : un libraire malade ne pourra plus vraiment vous accompagner pour trouver votre prochain livre favori. Aussi, posez-vous vraiment la question : ai-je absolument besoin de ce livre ? Pourquoi ne pas lire, plutôt, ce classique qu'on vous a offert et que vous avez à peine ouvert ?Méthode de communication accessible à tous les commerces, les réseaux sociaux sont souvent le lieu où ces derniers informent leurs clients de la vie de la librairie, y compris en période de confinement. Le libraire peut y préciser les différentes actions mises en place, comme un service de livraison, de retrait de commandes ou encore d'achats de bon à venir dépenser plus tard.Mis en place il y a peu, le site Je soutiens ma librairie recense les initiatives des libraires de la France entière : le moteur de recherche permet de trouver son établissement de proximité pour voir si ce dernier propose des initiatives particulières. Livraison, bons d'achat à faire valoir lorsque l'activité reprendra, clic et collecte de commandes, cagnotte de solidarité... Il n'a jamais été si facile d'apporter une aide aux libraires !La commande en ligne reste un bon moyen de se faire plaisir, de renflouer sa bibliothèque et les caisses de sa libraire en même temps : pour trouver une librairie indépendante à proximité, les plateformes Place des Libraires, Lalibrairie.com, Les libraires ensemble, leslibraires.fr et Initiales sont toutes désignées. Et c'est peut-être l'occasion d'essayer le livre numérique et le livre audio, pour changer... Vous pouvez aussi retrouver nos suggestions pour commander des livres en évitant Amazon