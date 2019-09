Comment trouver un agent littéraire : la confiance, une absolue nécessité

“Travaillez prenez de la peine c'est le fond qui manque le moins”

On prend un train, pas un agent





cas de manuscrit refusé redevenu sauvage



Vous êtes un jeune auteur. Vous venez de mettre le point final à votre manuscrit. Vous avez lu mes articles et avez décidé de me faire confiance — autrement dit, de vous mettre en quête d’un agent littéraire. Mais comment faire pour le trouver ? J’ai envie de vous dire que si vous êtes capable d’écrire un roman, un essai, vous devriez être capable de répondre à cette question par vous-même. Google est votre ami. Mais, à toutes fins utiles, je vous conseillerais de ne travailler qu’avec des agents littéraires inscrits au SFAAL, dont vous trouverez la liste des membres ici À vous de sélectionner parmi ceux-ci ceux qui sont spécialisés dans l’édition et qui vous semblent correspondre au genre de livres que vous écrivez.Faites vos recherches. Renseignez-vous. Prenez le temps. Il n’y a pas urgence. Si votre manuscrit est bon, il doit pouvoir patienter. De toute façon, il existe autant de sortes d’agents qu’il y a de sortes d’éditeurs — il y en a des bons et des mauvais, et, parmi les bons, il y a ceux qui sont « bons » pour vous ; et ceux qui ne le sont pas. Il n’est pas difficile de trouver un agent — ou un éditeur. La vraie difficulté consiste à trouver le bon agent pour vous (en ce qui concerne « le bon éditeur pour vous », c’est justement à votre agent de le trouver).Procédez comme vous l’auriez fait pour un éditeur : envoyez votre manuscrit, accompagné d’une courte lettre vous présentant, vous et votre ouvrage. Quelques lignes suffisent. Allez au plus simple. Et surtout : évitez d’envoyer la douzaine de titres que tout le monde vous a refusée, ou dont vous avez récupéré les droits, en expliquant que vous avez décidé — finalement — de prendre un agent parce qu’aucun éditeur n’en a voulu. Un agent n’est pas une poubelle.Dans l’idéal, vous n’enverrez qu’un seul manuscrit — inédit, évidemment.Enfin, n’oubliez pas : ce n’est pas parce qu’un agent n’est pas un éditeur que vous pouvez lui envoyer un torchon. Comme un éditeur, un agent reçoit plusieurs centaines de manuscrits par an, et il doit faire le tri, lui aussi, rapidement. Contraintes de temps et d’argent.Parmi les erreurs types des débutants, il y a celles où les auteurs se tournent vers les agents parce qu’aucun des éditeurs auxquels ils se sont adressés n’a voulu les publier.Si tous les éditeurs ont refusé votre manuscrit, pourquoi croyez-vous que l’agent l’acceptera, ou même, réussira à le placer ? Le travail de l’agent consiste certes — entre autres (et j’insiste sur cet « entre autres ») — à vous trouver un éditeur, mais il le fera d’autant mieux qu’il travaillera avec vous le plus en amont possible. Il sait quoi et à qui envoyer. Il sait quand un manuscrit est prêt ou non. Faites-lui confiance. Ou passez votre chemin.Dans ce métier, la confiance n’est pas un luxe — elle est une nécessité absolue.Un des principaux malentendus concernant le métier d’agent provient, je crois, de ce qu’on dit « prendre un agent ». Mais on ne prend pas un agent. On prend le temps. On prend le train. On prend un verre. Mais on ne prend pas plus un agent qu’on ne prend un éditeur.Il ne viendrait à aucun auteur (encore que…) l’idée d’envoyer son manuscrit à un éditeur en lui disant : « J’ai décidé de vous prendre comme éditeur, voici mon manuscrit, merci de le publier le plus rapidement possible, j’ai besoin d’argent. » C’est pourtant ce que beaucoup d’auteurs font avec les agents – pas exactement en ces termes, certes, mais c’est l’idée.L’agent n’acceptera de vous représenter que s’il pense pouvoir en tirer un profit — à court, moyen ou long terme. C’est d’ailleurs pour cette raison que les éditeurs regardent généralement avec plus d’attention les manuscrits qui leur sont adressés par un agent que par un anonyme : c’est parce qu’ils savent qu’un agent — fort de sa connaissance du monde de l’édition — est plus à même de leur envoyer des ouvrages correspondant à leurs besoins, et susceptibles de générer des profits.