Commission européenne : plus de 3,5 millions € d'aides à la traduction en 2018

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans le cadre du programme Europe Creative, la Commission européenne finance des projets de traduction littéraire présentés par des éditeurs ayant leur siège dans un pays participant, avec un budget annuel total qui avoisine les 3,5 millions €.Les éditeurs peuvent ainsi bénéficier de subventions pour la traduction d’œuvres de fiction d’une langue européenne vers une autre langue européenne, pour un montant pouvant aller jusqu’à 100.000 € dans la limite de 50 % maximum des coûts éligibles. Deux types de soutien sont envisageables : pour un projet sur 2 ans, incluant 3 à 10 œuvres, ou pour un engagement sur 3 ou 4 ans, qui porte sur 5 à 10 œuvres par an.46 projets sur 2 ans ont été retenus en 2018, pour un montant total de 2,4 millions €. On y retrouve notamment les maisons d'édition françaises çà et là, aidées à hauteur de 47.000 €, et les éditions Zulma, qui ont reçu 59.753 € pour un projet éditorial visant à promouvoir la diversité en Europe.Les éditeurs concernés sont allemands, danois, belges, italiens, albanais, roumains, espagnols, lituaniens... Une grande diversité de pays est représentée, dans un souci d'équilibre. Les pays d'Europe de l'Est (Hongrie, Bulgarie, Macédoine, Albanie...) reçoivent en moyenne des montants plus importants, ce qui peut s'expliquer, notamment, par des coûts plus élevés de traduction. La liste complète des bénéficiaires est à cette adresse 16 projets à plus long terme ont été sélectionnés l'année dernière, indique le bilan de l'agence, pour un montant total de 1,2 million €. On trouve notamment parmi les bénéficiaires les éditions Agullo, aidées à hauteur de 59.583 € pour un projet éditorial intitulé « Abolir les frontières »...On relève dans ces projets à long terme plusieurs occurrences slovènes et bulgares, témoignant d'un dynamisme éditorial certain sur ces territoires. Le détail des bénéficiaires est à retrouver à cette adresse Le CEATL, Conseil européen des associations de traducteurs littéraires, qui commente les résultats , « apprécie tout particulièrement les efforts visant à faire connaitre le profil des traducteurs en leur demandant d’inclure leur biographie dans chaque livre pris en charge ».