Companhia das Letras appartient un peu plus à Penguin Random House

Le groupe Penguin Random House vient d’augmenter sa participation dans la société Companhia das Letras, maison d’édition brésilienne. La société fondée par Luiz et Lila Schwarcz en 1986 sera contrôlée à 70 %, contre 45 % précédemment, par PRH.





crédit Companhia das Letras



Les fondateurs resteront détenteurs de 30 % de la structure (contre 36,5 %), alors que la famille Moreira Salles, qui disposait de 18,5 % de l’entreprise, a vendu ses parts.

Actionnaires minoritaires, donc, mais toujours impliqués, le couple rappelle dans un communiqué que cette implication du géant américain était déjà prévue dans l’accord de cession de 45 % du capital passé en 2012 avec Penguin. Ce n’est qu’un an plus tard, en juillet 2013, que la fusion avec Random House fut annoncée – et effective en octobre 2018.

Miser sur l'avenir du Brésil, malgré tout



Le Grupo Companhia das Letras est basé à Sao Paulo, et Luis Schwarcz souligne que rien ne changera pour la maison. Cette approche relève d’une « vision à long terme du marché du livre », précise-t-il. « Nous obtiendrons plus de soutien pour des initiatives importantes comme pour les nouvelles méthodes de distribution de contenu littéraire », pointe-t-il.



Luiz Schwarcz avait reçu en février 2017 un Lifetime Achievement Award, saluant sa carrière d'éditeur, lors de la Foire du Livre de Londres.

De son côté, Markus Dohle, le grand manitou de PRH, se dit confiant, malgré la crise de la librairie au Brésil, dans la capacité d’expansion de la société. « Je suis convaincu que, à l’avenir, la situation macroéconomique du Brésil s’améliorera. Ensemble, nous continuerons de développer la société en saluant la force de nos équipes locales », indique le PDG de PRH.



« Nous n’avons pas de stratégie en Amérique latine, et nous n’en aurons pas pour le moment. Pas plus qu’il ne s’agit de vendre des livres au Portugal. Nous considérons le Brésil comme un marché à part entière », avait-il indiqué en novembre 2012. En rachetant Companhia das Letras, Penguin avait cependant donné naissance à Editora Paralela pour promouvoir ses auteurs phares (par exemple, Patricia Cornwell) en langue hispanique.



En ce mois d’octobre, Companhia das Letras célèbre son 32e anniversaire, et dispose de plus de 4500 titres actifs. La maison compte 34 lauréats du prix Nobel de littérature et en 2009 a monté Penguin-Companhia, une collection spécifique de titres de références. L’éditeur commercialise également le Zizi sexuel de Zep.

Depuis 2014, plusieurs informations faisaient état de la volonté de PRH d’acquérir l’intégralité de la société, à plusieurs reprises infirmées par les deux parties.

via Valor economico