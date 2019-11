Compensation de la CSG des auteurs : les répercussions pour les éditeurs

• Pour les précomptés : déduction du montant du précompte recouvré par les éditeurs

• Pour les artistes-auteurs disposant d’une dispense de précompte : déduction des cotisations appelées par l’Acoss

• Le précompte de l’assurance vieillesse plafonnée — sur la part de rémunération n’excédant pas le plafond de la sécurité sociale — passe de 6,90 % à 6,15 % (prise en charge = 0,75 %)

• Le précompte de l’assurance vieillesse déplafonnée passe de 0,40 % à 0 : (prise en charge = 0,40 %)

Le Syndicat national de l’édition, très alerte sur le sujet, avertit ses membres que le changement d’année s’accompagnera d’une bascule. En effet, jusqu’au 31 décembre, la mesure de soutien au pouvoir d’achat des artistes auteurs s’opère par le versement d’une aide, depuis l’Agessa-MDA. « Les modalités de calcul et de versement de l’aide sont disponibles sur le site de l’Agessa », rappelle le SNE.On peut d’ailleurs télécharger la notice à cette adresse En revanche, passé le 1er janvier 2020, la règle du jeu change : « Cette compensation devient pérenne et ne nécessite aucune démarche de la part de l’artiste-auteur. Les modalités de mise en œuvre de cette compensation ont été fixées par décret », ainsi que l’avait noté ActuaLitté Et le SNE de pointer que c’est désormais l’État qui prend en charge une fraction des cotisations vieillesse de base, dans deux cas de figure :Pour les éditeurs, il faudra donc déduire la fraction prise en charge par l’État des montants précomptés :Et, soit dit en passant, les éditeurs ont obligation de délivrer un certificat de précomptes aux auteurs, lors de chaque versement — lequel doit s’accompagner des mentions légales obligatoires. Avis, avis…