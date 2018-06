Compil littéraire de l'été, à découvrir pour les vacances

Le réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine propose cet été une sélection de leurs 60 livres coups de coeur pour les vacances : les Tubes de L’Été ! Quel meilleur moment que l’été pour prendre le temps, celui de se détendre, de découvrir, celui de lire ? Et les libraires le savent bien...









C’est pourquoi cette année les 99 librairies membres du réseau des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine proposent une sélection de 60 livres qui accompagneront les lecteurs partout pendant la belle saison. Bandes dessinées, romans, polars, livres jeunesse, chacun y trouvera son bonheur, sur la plage, au jardin, dans l’avion vers les vacances.



Cette sélection est publiée sous la forme d’un catalogue numérique à consulter et télécharger sur la plateforme de l’association :



L'association des Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine assure la promotion et défend la richesse de la librairie indépendante depuis plus de 25 ans. Elle est le fruit de la réunion de trois anciennes associations Librairies Atlantiques en Aquitaine, LIPC en Poitou-Charentes, et ALIL en Limousin. Elle regroupe 99 librairies adhérentes sur toute la région.



De toutes tailles, spécialisées ou généralistes, elles offrent un service de proximité et sont des acteurs culturels incontournables. L’association permet de valoriser ses membres et de les représenter auprès des instances officielles et du public. Elle propose également un portail en ligne www.librairies-nouvelleaquitaine.com qui permet de géolocaliser un livre, de consulter les stocks des librairies proches de soi et de réserver ses livres directement en ligne avant d’aller les récupérer en librairie.