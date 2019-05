Complainte d'un libraire d'Alsace : “J'ai  l’impression d’avoir raté ma vie ”

librairie L'Ill aux trésors

librairie L'Ill aux trésors









Pedro Mota, de la librairie L’Ill aux trésors (Illkirch-Graffenstaden, proche de Strasbourg) s’est fendu récemment d’un long post, pour évoquer son métier de libraire indépendant. Depuis 17 années qu’il s’est engagé dans la profession, c’est avec passion explique-t-il qu’il a porté une multitude de projets. Mais « la vocation qui m’a animé pendant toutes ces années est sur le point de s’effondrer ».Et l’entrepreneur de prendre le pas : évoquant le nécessaire partage des richesses, la création d’emplois liée au rôle d’acteur économique, il note désormais que la concurrence s’est densifiée. Il parle d’acteurs menant une activité semblable à la sienne, « à une échelle quasi industrielle », et qui « fait énormément de tort à l’équilibre fragile » du métier.« Parmi ceux qui claironnent à qui veut les entendre leurs attachements aux commerces de proximité et aux producteurs locaux, combien continuent à faire leurs emplettes depuis leur canapé en achetant sur des sites en ligne », indique le libraire.Et les arguments sont connus : délais de livraison prétendument plus rapides, le confort du temps gagné, un livre immédiatement accessible dans sa boîte à lettres… Le tout s’opère « [d]ans un échange mercantile de plus en plus déshumanisé, de moins en moins soumis aux règles de ce qui a été la base même de la construction de nos sociétés, à savoir l’échange avec d’autres humains ».C’est ici que l’exercice atteint sa limite : quand le libraire explique avoir partagé coups de gueule et coups de cœur durant toutes ces années, c’est dans l’idée de défendre « une vision citoyenne et engagé de mon métier ». Ne pas être vendeur simplement, mais incarner également une fonction au sein de la société.Être, en somme, « un des derniers acteurs du lien social, qui s’efforce de résister dans ce monde de plus en plus accéléré et impatient ». Cependant, écrasé par les conditions de travail qui auront tant évolué ces dernières années, le libraire annonce son découragement, « l’impression d’avoir raté ma vie ».Et de conclure qu’il ne parvient « plus à faire bonne figure, et à être simplement le libraire souriant. Je n’y arrive plus, tout simplement ». Un billet qui intervient « comme une bouteille à la mer », indique-t-il.Auprès de France bleu, il ajoute quelques mots : « Venez partager, venez échanger avec un libraire quel qu’il soit ! » Une bouteille envoyée aux lecteurs… dans l’espoir qu’elle gagne le bon rivage.