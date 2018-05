[Concours] Le Faiseur de Rêves : remportez le nouveau Laini Taylor

Curieux de découvrir ce nouveau monde ? Lumen vous propose de remporter le titre pour vous y plonger au plus vite.

Lazlo Lestrange est orphelin. Quinze ans plus tard, toujours hanté par le mystère de ses origines et d’étranges légendes, il est devenu bibliothécaire. Il passe ses journées à lire et à apprendre jusqu’au jour où il intègre une expédition scientifique. Au terme de leur périple, ils découvrent une citadelle céleste. Suite au massacre de leurs parents, des enfants divins sont livrés à eux-mêmes, dotés de pouvoirs destructeurs.Seulement, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Alors, avant de vous permettre d’ouvrir ce nouvel opus de Laini Taylor, nous vous proposons un jeu concours. Pour ce faire, laissez-nous votre adresse email :Enfin il vous faudra nous envoyer votre réponse à la question suivante : quel pouvoir rêveriez-vous d’avoir ? Pour en faire quoi ? Et attention, on cherche du sang neuf, des super héros d’un nouveau genre, ou super méchants ça fonctionne aussi… Les vainqueurs seront choisis parmi les plus innovants et audacieux. Les réponses seront à envoyer à notre Cécile nationale , cecilem@actualitte.com.Et si vous manquez d’inspiration, pourquoi ne pas vous plonger dans les premières pages du Faiseur de Rêves pour vous imprégner de cette atmosphère toute particulière.On compte sur vous et sur votre imagination, après tout, en mai fait ce qu’il te plait alors rêver ça doit marcher.1. La participation est strictement limitée aux personnes de France métropolitaine et Corse.2. Chaque personne (représentée par un foyer et donc une adresse postale) ne peut jouer qu’une fois. Sinon, on sera là pour hanter vos cauchemars.3. Quand on aime, on ne compte pas, mais vous n'aurez que jusqu’au 9 mars minuit pour participer.4. 100 % des gagnants auront participé, c’est certain. Une main innocente (ou pas) choisira d'ailleurs le ou la gagnant.e.5. Pensez à l’adresse postale à laquelle vous souhaitez recevoir votre prix. Ça peut aider.5bis. Une dernière chose, on fournit les livres aux gagnants, mais on ne garantit pas la réalisation de vos souhaits en matière de supers pouvoirs.Le Faiseur de Rêves — Laini Taylor, traduit par Sarah Dali — Lumen — 9782371021648 - 16 €