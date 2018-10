Concours Radio France de micronouvelles : un nouveau monde possible ?

A vos stylos, à vos claviers ! A l’occasion de Radio France fête le livre les samedi 24 et dimanche 25 novembre à la Maison de la radio, Radio France propose pour la quatrième année consécutive le concours de la micronouvelle, parrainé cette année par Disiz la Peste, et en partenariat avec France tv slash et le Parisien week-end.





charlotte henard, CC BY SA 2.0



charlotte henard, CC BY SA 2.0

Deux lauréats primés par un jury de pros

Radio France fête le livre

Les participants ont jusqu’au 14 octobre pour proposer une micronouvelle en mille signes (titre et espaces compris) répondant au thème « un nouveau monde ».Les récits seront soumis à l’appréciation du jury composé de producteurs, journalistes, spécialistes du livre et membres du comité éditorial de Radio France fête le livre : Anthony Bacou (radio France), Yasmina Benbekaï (Mouv’), Gilbert Chevalier (franceinfo), Alain Faucher (Radio France), Antonio Grigolini (france tv slash), Laurent Guez (Le Parisien Week-end), Emmanuel Khérad (France Inter), Frédérique Le Teurnier (France Bleu), Corinne Poncey (Radio France), Emmanuel Roig (Radio France), Christine Siméone (France Inter) et Sandrine Treiner (France Culture).Le nom des lauréats seront divulgués à partir du 8 novembre.Un prix Grand public et un prix dédié aux collaborateurs de Radio France seront remis lors de Radio France fête le livre en présence d’Amélie Nothomb, invitée d’honneur de cette édition. Le récit du gagnant du prix Grand Public sera lu par Disiz la Peste dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux de l’entreprise et publié sur le site radiofrance.fr.Les lauréats recevront notamment un lot composé d’ouvrages primés en 2018 (Prix Médicis, Prix Goncourt, Prix Renaudot, Prix de l'Académie française, Prix Femina, Prix du livre Inter, Prix France Info de la bande dessinée d'actualité et du reportage, Prix du roman des étudiants France Culture Télérama, Prix du livre France Bleu des libraires indépendants).La création littéraire et les auteurs sont les invités d’honneur de la Maison de la radio à l’occasion de la septième édition de Radio France fête le livre qui se tiendra les samedi 24 et dimanche 25 novembre à la Maison de la radio. Tables rondes, ren­contres, émissions en public, débats, master­classes, dédicaces animeront les espaces emblématiques de la Maison de la radio lors de cette édition.Illustration parfaite de la mission citoyenne de Radio France, placée au service du partage, du vivre-ensemble et de la diversité culturelle, cet événement s’appuie sur le lien fort qu’entretient la radio publique avec l’univers litté­raire. Un lien qu’elle entend renforcer En mettant en avant tous les genres littéraires lors de cette manifestation.