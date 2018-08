Concurrence : une enquête vise les éditeurs d'Afrique du Sud

Panique en Afrique du Sud dans l’industrie du livre : la Commission de la concurrence a lancé une enquête concernant les 91 membres de la Publishers Association of South Africa (PASA). En cause, une fixation des prix et les conditions commerciales sur la vente des livres.



Tyler Yeo, CC BY 2.0



L’histoire ne cesse de se répéter : après que les États-Unis ont vécu un procès porté contre Apple, que la même procédure s’est répercutée en Europe, voici l’heure venue pour l’Afrique du Sud. Le commissaire Tembinkosi Bonakele a reçu des informations indiquant que les éditeurs « auraient été impliqués dans une fixation du prix des livres en violation de la loi sur la concurrence ».

Dans un communiqué, la Competition Commission indique que ce système de fixation des prix serait en vigueur depuis les années 1980.

« Compte tenu de l’étendue de cette pratique et de l’importance des produits, nous attendons des responsables qu’ils coopèrent à l’enquête, notamment en cessant immédiatement leurs activités et prenant attache avec la Commission de la concurrence », note le commissaire Tembinkosi Bonakele.

La PASA réunit des éditeurs, importateurs de livres et vendeurs d’ouvrages destinés à différents ministères et établissements d’enseignement, mais également des détaillants.

Les ouvrages concernés sont des ouvrages préscolaires, des manuels associés ainsi que des documents de soutien. On parle également d’ouvrages scolaires et universitaires et plus largement de livres à destination du grand public – et de toutes les versions numériques des secteurs cités.

Le problème est qu’en 2017, le département de l’Éducation s’est retrouvé dans l’incapacité de fournir dans les temps des manuels scolaires. La SA Human Rights Commission a envisagé de poursuites judiciaires contre le gouvernement, pour dénoncer ce manquement.



Parmi les membres de la PASA, on retrouve les filiales sud-africaines d’éditeurs internationaux comme Cambridge University Press, Cengage Learning, Pan Macmillan, Pearson, Penguin Random House, Taylor & Francis, et Heinemann.

Cette dernière doit tenir son assemblée générale ce 30 août, et plus d’informations devraient arriver dans la journée.