Condamnée par Israël, la poétesse arabe Dareen Tatour enfin libérée

Dareen Tatour, poétesse arabe israélienne, vient d’être libérée, après une condamnation à cinq mois de prison. L’État l’avait condamnée pour « incitation à la violence » et « soutien à une organisation terroriste », rappelle l’AFP. Elle avait en effet posté une vidéo, récitant son poème, « Résiste, mon peuple, résiste-leur ».

Dareen Tatour (Pen International)

Dans cette lecture, la vidéo était accompagnée d’image présentant le conflit entre Palestiniens et Israéliens. « Je ne me contenterai pas d’une solution pacifique, je ne baisserai pas mes drapeaux, jusqu’à ce que je les expulse de ma terre (...). Résiste aux vols du colon et suis la caravane des martyrs », clamait-elle.

Juste assez pour qu’Israël décide de la condamner, en juillet dernier, à cinq mois de prison. « Je ne m’attendais pas à ce que la justice soit faite. Mon cas est politique depuis le départ, car je suis palestinienne et je défends la liberté d’expression », affirmait alors Dareen Tatour.

Les vidéos de soutien s’étaient multipliées au fil du temps, pour tenter d’infléchir la décision et obtenir sa libération. De même, les manifestations devant l’ambassade d’Israël, un peu partout dans le monde, avaient donné lieu à une mobilisation globale.

Cependant, un porte-parole de l’administration carcérale israélienne indique que la poétesse a été libérée, parce qu’une partie de sa peine avait été purgée en amont du procès. Arrêtée le 11 octobre 2015, elle avait passé 97 jours en prison, avant d’être assignée à résidence avec un bracelet électronique en guise de surveillant.



« La liberté est une chose si belle qu'on ne peut la décrire », a déclaré la poètesse peu après sa libération.

« Dareen Tatour a été reconnue coupable pour avoir fait ce que font les écrivains tous les jours — nous utilisons nos mots pour défier pacifiquement l’injustice », déplorait le PEN international.