Conduire sa barque, la navigation littéraire par Ursula Le Guin, traduit en français

Des éléments de théorie appliquée, exposant les « bases » de manière pragmatique et concrète,

Des retours d’expérience personnels et un regard critique sur certaines évolutions de l’écriture contemporaine,

De nombreux exemples illustratifs tirés des meilleurs auteurs,

Des exercices pratiques à réaliser seul ou en groupe, avec instructions, conseils et orientations pour le debriefing.

« Dans tout art, il y a une part de chance. Et un don. Cela, vous n’y pouvez rien. Mais développer un savoir-faire, voilà qui ne dépend que de vous. Vous pouvez apprendre à être digne de votre don. » De précieux encouragements pour les écrivains en formation, ou même expérimentés, puisqu'ils viennent d'Ursula K. Le Guin elle-même, qui le prodigue dans l'introduction de Conduire sa barque.Steering the Craft – A XXIst Century Guide to Sailing the Sea of Story, traduit en français sous le titre Conduire sa barque, publié pour la première fois en 1998 par The Eighth Mountain Press, puis dans une édition augmentée en 2015 chez Houghton Mifflin Harcourt, sera pour la première fois disponible en français en avril prochain, grâce à la maison Antigone14.Un peu plus de deux ans après la publication du Zen dans l'art de l'écriture de Ray Bradbury , la maison d'édition récidive avec un nouveau « guide d'écriture » signé par une grande plume de la littérature anglophone.En dix chapitres, Ursula Le Guin aborde tous les grands piliers de l’écriture, annonce l'éditeur : sonorité du langage, ponctuation, longueur et structure des phrases, adjectifs et adverbes, temps des verbes, points de vue narratifs, dire et suggérer…Chaque chapitre comporte :Un dernier chapitre aborde la constitution, l’organisation et le travail en groupe de pairs.« Ce livre est avant tout un manuel pratique. Les exercices sont conçus comme des outils de prise de conscience, des révélateurs : leur but est de rendre plus précise et plus fine votre sensibilité à certaines caractéristiques de l'écriture en prose, ainsi qu'à certaines techniques et méthodes de narration. C'est une fois que l'on a acquis une conscience profonde et claire de ces éléments qui structurent notre savoir-faire que l'on peut les utiliser et s'y exercer jusqu'à ce que — tout cet entrainement ne vise qu'à cela — nous finissions par totalement cesser d'y penser, parce qu'ils sont devenus partie intégrante de notre savoir-faire », indique encore Ursula K. Le Guin dans l'introduction de son guide.Selon l'éditeur, le guide s'adresse aussi bien aux auteurs qui souhaitent s'entrainer individuellement qu'à ceux qui participent à des groupes d'écriture ou en animent.[À paraitre 15/04] Ursula K. Le Guin - Conduire sa barque - Antigone14 - 978-2-37233-044-2 - 16 €