Confiné, George R.R. Martin “passe plus de temps à Westeros que dans la réalité”

George RR Martin, en 2016 (Walt Disney Television, CC BY-ND 2.0)

Contrairement à vous, peut-être, George R.R. Martin ne se refait pas l'intégrale de la série Game of Thrones de HBO, mais il écrit la suite de la saga, avec un travail sur l'avant-dernier tome de sa saga, The Winds of Winter, sixième livre de l'œuvre. L'écriture de ce tome très attendu a commencé depuis plusieurs mois déjà, mais Martin profite du confinement pour avancer à grands pas.« Pour ceux qui s'inquiètent pour moi... Oui, je sais que je fais partie de la population la plus vulnérable, en raison de mon âge et de ma condition physique » note l'écrivain américain sur son blog . Accompagné par un membre de son équipe, il s'interdit toute sortie en ville et prend des précautions à domicile. « Pour être honnête, je passe plus de temps à Westeros que dans la réalité, j'écris tous les jours. »Si Martin est loin de se réjouir de la situation — « je n'ai jamais aimé les histoires de pandémie », confesse-t-il —, les fans pourront se réjouir d'un bond de géant dans l'écriture de la suite de la saga. Et l'auteur, qui réclamait sans cesse un peu de calme et de sérénité pour pouvoir s'immerger dans Westeros, apprécie sans doute de se consacrer totalement à l'écriture.Martin profite aussi de son blog pour annoncer la fermeture de son cinéma Jean Cocteau, de l'animation artistique Meow Wolf , ainsi que son ONG Stagecoach Foundation, qui propose des ateliers et des cours sur le cinéma et la télévision à des jeunes.Seule reste ouverte sa librairie de Santa Fe , Beastly Books, qui reçoit de toute façon peu de public : tous les événements sont annulés, mais les commandes restent assurées pour le moment.