Confinement : Fabrice Luchini nous lit les Fables de La Fontaine

Depuis la mise en place du confinement sur le territoire français le 17 mars dernier, les réseaux sociaux sont devenus une véritable scène pour les artistes et créateurs en tout genre. Outre les concerts gratuits et les lives pour divertir les confinés, fleurissent également sur la toile des lectures à voix haute. Fabrice Luchini, lui, a jeté son dévolu sur Les Fables de Jean de La Fontaine.

Fabrice Luchini – Georges Biard, CC BY-SA 3.0



Pour sa première lecture, le comédien français opte pour un texte de circonstance : L’Ours et l’amateur des jardins. « On nous parle beaucoup de confinement, ce qui est manifestement la seule attitude raisonnable et civique comme disent les gens. J’entendais inlassablement le mot confinement et ça m’a rappelé une fable de La Fontaine » explique-t-il dans une courte vidéo introductive.Et de poursuivre : « Elle parle d’un confinement d’un amateur des jardins et d’un ours, et qui n’en peuvent plus d’être seuls. Ils n’en peuvent plus. D’ailleurs, Lafontaine dit que la raison d’ordinaire n’habite pas longtemps chez les gens séquestrés. »Fabrice Luchini a d’ores et déjà annoncé qu’il proposera des lectures des textes de celui qu’il qualifie de « génie », « tous les deux ou trois jours » sur son compte Instagram, créé uniquement pour l’occasion. Sa présence a été vivement saluée par les internautes puisque le compte enregistre d’ores et déjà près de 36.000 abonnés.Une contribution qu’il qualifie de « petite ». « Comme tous les Français, je suis là à essayer de bouquiner, à essayer de faire ce que je peux, et je me suis dit que peut-être je pourrais lire une fable qui parle de confinement » justifie-t-il une nouvelle fois avant de commencer la lecture.C’est donc installé sur son fauteuil, livre à la main et lunettes sur le nez, que Fabrice Luchini prête sa voix aux mots de La Fontaine. Le tout, bercé par la musique de Chopin, un choix parfois regretté par les internautes.