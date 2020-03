Confinement, jour 3 : Franck Riester découvre le prêt numérique en bibliothèque

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Je souhaite que nous développions, avec tous les acteurs de la filière du livre, un accès facilité et grand public au livre audio et au livre numérique. #COVIDー19 — Franck Riester (@franckriester) March 19, 2020

L'événement est anecdotique, au regard de la situation sanitaire générale, mais il révèle tout de même quelques réalités quant à la connaissance des différents métiers du livre par le ministre et ses équipes — que nous avons tenté de joindre, hélas sans succès, pour obtenir plus de précisions.Ce 19 mars, après avoir donné son avis sur la question brûlante de la réouverture des librairies — relayant le message du Syndicat de la Librairie française qui privilégie la fermeture stricte — le ministre de la Culture a indiqué, dans un message publié sur Twitter, vouloir « que nous développions, avec tous les acteurs de la filière du livre, un accès facilité et grand public au livre audio et au livre numérique ».Un vœu pieu louable, alors que de nombreux citoyens se retrouvent bloqués chez eux et se demandent comment s'occuper : le ministère de la Culture, à ce titre, a lancé une plateforme #CultureChezNous , pour proposer des ressources libres d'accès.Mais « un accès facilité et grand public au livre audio et au livre numérique » a fait bondir des bibliothécaires, même depuis leur confinement : voilà plusieurs années que les établissements de prêt s'efforcent en effet de proposer des livres audio et numériques à leurs usagers. Et ce, à travers une offre accessible à tous, à la seule condition d'être inscrit dans une bibliothèque et de posséder une carte de lecteur.L'offre PNB, pour Prêt Numérique en bibliothèque, est même directement supervisée par le ministère de la Culture, ce qui rend le message d'une ministre un peu plus déroutant. À ce titre, une partie des professionnels de la lecture publique critique, depuis la mise en place de ce service, des conditions peu favorables aux usagers et aux établissements , au niveau des conditions d'utilisation et des tarifs appliqués par les éditeurs...Et les ministres successifs n'auront pour autant pas revu le modèle... Jusqu'à ce que l'un d'entre eux se retrouve confiné à domicile ?