Confinement : les éditeurs offrent des livres, pour ne jamais manquer de lecture

Une « box » de cinq livres numériques gratuits par jour, cela vous intéresse ? Le diffuseur e-Dantès et une quinzaine de maisons d'édition proposent de souscrire à un abonnement gratuit pour recevoir chaque jour, dans votre boite mail, une sélection de cinq titres aux formats EPUB et MOBI.Portant haut les couleurs des pirates du monde entier, les éditions Libertalia proposent un catalogue libertaire, contestataire et volontiers insolent : pendant la période du confinement, plusieurs titres sont téléchargeables librement, en PDF et EPUB. Parmi eux, Rosa Parks, Mon histoire, écrit avec la collaboration de Jim Haskins et traduit par Julien Bordier, Trop classe ! de Véronique Decker ou encore Les Historiens de garde, de William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Naudin...Les éditions La Fabrique se joignent à l'effort collectif avec un catalogue de 10 livres numériques à télécharger gratuitement, sur une simple inscription. Parmi les titres disponibles, Théorie du drone, de Grégoire Chamayou, La dynamique de la révolte, d'Éric Hazan, ou encore La domination policière, de Mathieu Rigouste.Vingt années d’écritures et d’histoire, qui se retrouvent dans ces 30 ouvrages à travers différentes thématiques : poésie, science-fiction, thriller, fiction, pratique… Au menu : Charles Bukowski, Pierre Bordages, Yal Ayerdhal, Jean-Paul Didierlaurent, William Gibson, Aïssa Lacheb, Nicolas Rey ou Irvine Welsh… Les ouvrages pourront être téléchargés gratuitement, via le site des librairies Sauramps.Pendant la durée du confinement, les éditions Kazé mettent à disposition les tomes 1 à 3 de 13 séries provenant des différentes collections de la maison : Black Clover, Jagaaan ou encore The Promised Neverland en font partie...Les éditions du Seuil et du Sous-Sol proposent, chaque jour, de découvrir un livre de leurs catalogues, publié en accès libre sur Calameo. Ce qui signifie que la lecture ne sera pas des plus aisées, puisqu'il faudra rester en ligne et utiliser la visionneuse de la plateforme... Mais c'est mieux que rien.Les éditions Les Liens qui Libèrent ont mis en ligne 6 livres de leur catalogue, considérés comme « essentiels ». Parmi eux, Devant l’effondrement, d’Yves Cochet, un essai de collapsologie qui semble malgré tout cruellement d'actualité... Attention, ici aussi, la lecture n'est proposée que par Calameo.Les éditions Zulma, le temps du confinement, proposent de découvrir une sélection de nouvelles, accessibles librement au format PDF. Chacun des textes est tiré d'un recueil publié par la maison d'édition aux fameuses couvertures chatoyantes.