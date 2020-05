Confinement : les Français ont vendu vêtements, meubles et livres

Enquête YouGov réalisée pour eBay auprès de 2 021 personnes représentatives de la population française (18+). Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français. Le sondage a été effectué en France du 10 au 12 mars 2020.



illustration nattanan23 CC 0

Les chiffres sont éloquents : on garde n’importe quoi chez soi. L’étude pointe que 2 milliards d’objets inutilisés stagnent quelque part dans les placards. L’envie de s’en débarrasser a été plus forte, durant le confinement, expliquent 68 % des répondants, et 63 % voulaient faire de la place. Ils sont tout de même 53 % à souhaiter que ces objets aient une seconde vie.La lutte contre le gaspillage, par la vente en ligne, importe d’ailleurs pour deux tiers des Français : 47 % de l’Hexagone estime qu’il s’agit là d’un outil anti-surconsommation.Mais alors, durant ces deux mois de quarantaine à domicile, qu’est-ce qui a été mis en vente ? Les vêtements, en premier lieu : 52 % des objets proposés relevaient du textile. Viennent ensuite les meubles, avec 27 % des utilisateurs.Enfin, les livres occupent la troisième position (26 %). « Face au succès des bibliothèques de rues, les livres connaissent aussi un succès auprès des ventes en ligne d’objets d’occasion », indique l’étude.Elle pointe aussi un écart générationnel fort : les personnes âgées entre 45 et 54 ans semblent être davantage intéressées par ces ventes (30 %) que les jeunes âgés de 18 à 24 ans (16 %).Rappelons que le confinement fut propice à la lecture : une récente étude Harris Interactive a montré que les Français avaient lu 2,5 livres durant la période