Constance Trapenard quitte Préludes pour les éditions JC Lattès

« Je suis ravie d’accueillir Constance Trapenard, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler aux Escales puis au Livre de Poche. Son talent et son énergie seront des atouts de plus au sein de la formidable équipe des éditions JCLattès », indique Véronique Cardi En effet, arrivée en avril 2014 à la direction générale du Livre de poche, Véronique Cardi avait mis en route le projet Préludes, un format semipoche pour des textes inédits, moins d’un an plus tard. Constance Trapenard en fut responsable éditoriale – elle était en parallèle en charge du secteur Policiers et thrillers chez Livre de poche.Diplômée de l’Institut Supérieur d’Interprétariat et de Traduction, Constance Trapenard, 35 ans, a travaillé pendant cinq ans en littérature étrangère au Seuil avant de devenir éditrice aux Escales et pour la collection Feux croisés/Plon.Elle était arrivée en avril 2015 dans la filiale poche, codétenue par le groupe Hachette Livre et Albin Michel.