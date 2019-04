Construire la bibliothèque avec les enfants et les jeunes : journée professionnelle

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

BiblioRemix, réseaux sociaux, ateliers de création... : comment associer les usagers de la bibliothèque pour coconstruire des espaces, des collections et des services ? Comment prendre en compte les attentes des enfants et des jeunes pour en faire de réels acteurs et faciliter l’appropriation du lieu ? Les professionnels du livre et des bibliothèques se réuniront pour débattre sur la façon d’impliquer les équipes, les élus, les partenaires et les usagers dans cette démarche.9hCafé d’accueil9h15OuvertureDenis Bruckmann, Directeur général de la Bibliothèque nationale de FranceMina Bouland, Responsable du pôle lecture publique jeunes à la médiathèque André-Malraux de Tourcoing, Responsable de la commission jeunesse de l’ABF9h30Légitimité et enjeux des pratiques participatives en bibliothèquesRaphaëlle Bats, chargée de mission relations internationales à l’ENSSIBPrésident de séance : Jacques Vidal-Naquet, directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse10h15De l’Heure joyeuse à la Joie par les livres : les enfants déjà acteurs de la bibliothèqueViviane Ezratty, responsable de la médiathèque Françoise-Sagan (75) 10h45 Questions et pause11hAnimer la bibliothèque avec les enfants et les jeunes : quelle posture professionnelle ?Table ronde animée par Julien Prost, département formation et innovation pédagogique du SCD de Sorbonne UniversitéAmélie Borelly-Renaudin, bibliothèque municipale de Jouques (13)Cyrille Jaouan, médiathèque Marguerite-Duras (75)Carole Salhi-Tavernier, L’Odyssée, médiathèque de Lommes (59)12hQuestions et participation de la salle12h30Déjeuner librePrésidente de séance : Mina Bouland14hLa participation des jeunes dans les bibliothèques finlandaisesCyrille Clavel, responsable du pôle lecture publique, Direction des Affaires culturelles, Département de Seine-et-Marne (77)14h30Questions et participation de la salle15hBiblioremix et Cie : concevoir les espaces et les services avec les enfants et les jeunesTable ronde animée par Hélène Virenque, BnFNicolas Beudon, consultant et formateurGéraldine Savary, médiathèque de Saint-Lô (50)Camille Vroman, bibliothèque Louise-Michel (75)16hQuestions et participation de la salle16h30ConclusionBenoît Vallauri, Ti Lab Bretagne, laboratoire régional d’innovation publique (35)Entrée gratuite sur inscription (contacter marion.caliyannis@bnf.fr)Bibliothèque nationale de France Site François-MitterrandPetit auditoriumQuai François Mauriac75013 Paris