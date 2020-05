Contes solidaires : 50 personnalités lisent pour le Secours Populaire

Le secours populaire n’aura pas chômé durant les deux mois de confinement. En plus des interventions sur le terrain, l’organisation cherche tous les moyens pour apporter « une aide vitale alimentaire et matérielle aux familles et aux enfants les plus fragiles (produits d’hygiène, jeux, moyens informatiques…) en couvrant trois axes : protéger, aider et soutenir ».Le projet de séances de lecture diffusées sur les réseaux n’est que l’un des volets de cet ensemble. De fait, Estelle Monnot et Sonia Diop se sont inspirées du collectif Save With The Stories, pour monter Les contes solidaires. Les auteurs des éditions Flammarion ont pris part au projet en apportant leurs œuvres, lues par les quelque cinquante personnalités.À ce jour, estime SPF, l’association aurait besoin de 10 millions € pour faire face aux besoins et demandes, qui ont augmenté de 20 à 50 % dans certains départements.« Pour promouvoir la lecture pour tous et soutenir les actions du Secours populaire. Aide alimentaire, matérielle, soutien scolaire, accès à l’éducation, à la culture ou au numérique… les initiatives du Secours populaire auprès des familles et enfants les plus démunies sont nombreuses, et plus indispensables que jamais. Si vous aussi vous souhaitez soutenir ces actions, vous pouvez faire un don sur secourspopulaire.fr, ou par SMS en envoyant don5, don10, don20... (pour 5 €, 10 €, 20 €…) au 9 22 22 », indique l’association.Prennent part aux lectures : Lorène Aldabara, Juliette Armanet, Patrick Poivre d'Arvor, Pénélope Bagieu, Joséphine de La Baume, Alice Belaidi, Annabelle Belmondo, Stéphane Bern, Alain Bernard, Djanis Bouzyani, Daphné Bürki, Isabelle Carré, Matthieu Chedid, Michael Cohen, Clothilde Courau, Lou Doillon, Lola Dubini, Romain Grosjean, Nora Hamzawi, Heloïse Martin, Caroline de Maigret, Helena Noguerra, Pomme, Isabelle Ithurburu, Nikola Karabatic, Laurie Perret, Pi Ja Ma, Audrey Pirault, Jhon Rachid, Alessandra Sublet, Patrick Vieira…