Contrat d'édition, droits, négociations : le côté obscur des éditeurs

carrotmadman6, CC BY 2.0

Sortez les filets, on prend la mer...

Attends, on déjeune et on en reparle





Call center, service après-vente pour auteurs

Pas de généralités hâtives...

Prochain article : « La Face sombre des éditeurs — partie 2 »

Soumises à d’importantes charges fixes et à des ventes en décroissance régulière – « Les ventes de livres ont baissé de 4,88 % par rapport à 2017 », peut-on lire dans le rapport 2018-2019 du SNE –, beaucoup de maisons d’édition cherchent à contenir la baisse de leur chiffre d’affaires en publiant toujours plus de titres, sans augmenter (voire, en diminuant) leur personnel.La conséquence est qu’elles n’ont plus le temps de s’occuper correctement de tous les titres qu’elles publient, et ne se focalisent que sur ceux susceptibles de leur rapporter le plus.Si l’on voulait jouer sur les mots, on pourrait dire que plus une maison « publie » de livres, moins elle en « édite ». Cette pratique, dans le jargon de l’édition, s’appelle « la pêche au gros » : on jette le filet et on voit ce qui vient.Rien d’étonnant, donc, à ce que les auteurs — surtout ceux qui rapportent le moins — se sentent perdus, pour ne pas dire floués, lorsqu’ils cherchent à obtenir des réponses de leur éditeur. Trop souvent, les auteurs n’ont tout simplement aucun interlocuteur vers lequel se tourner lorsqu’ils ont un problème, une question. Et lorsque cet interlocuteur existe, il n’a généralement pas de temps à leur consacrer.Vous n’avez pas reçu vos redditions de comptes ? Vos droits d’auteur ne vous ont pas été versés ? Les provisions sur retour inscrites sur vos contrats ont mystérieusement été doublées et leur durée prolongée à l’infini ? Tel éditeur divise par deux vos royalties pour la reprise en poche de votre ouvrage parce que vous en avez conservé les droits, et que, comme il vous l’explique : « Je n’ai pas à payer la part éditeur » ?Tel autre veut vous faire signer un nouveau « Contrat de traduction » (qui viendrait annuler et remplacer le précédent) au lieu d’un « Contrat d’acquisition des droits d’exploitation numérique », parce qu’il ne veut pas vous payer la centaine d’euros d’à-valoir qu’il devrait vous verser pour acquérir ces droits, que votre précédent contrat (signé en 2002) ne mentionnait pas ? Votre nom a été oublié ? Votre éditeur décide de reporter de deux ans la publication de votre ouvrage ?Votre éditeur a réuni « tout le monde » pour discuter du changement de titre de votre œuvre, sauf vous, l’auteur ? Votre livre est paru à l’étranger et personne ne vous a rien dit ? Votre éditeur ne vous verse pas la totalité des sommes qui vous reviennent au titre d’une cession de droits audiovisuels au prétexte que « votre à-valoir n’est pas couvert » ?Ou le voici qui vend en direct votre ouvrage dans des salons et « oublie » de vous verser les recettes provenant de ces ventes ? Votre éditeur a cédé les droits poche de votre ouvrage pour une durée excédant celle de la cession principale ? Votre livre a été publié sans que vous en ayez signé le BAT ou relu les épreuves ? Votre livre a été publié sans que vous ayez signé de contrat ? Des passages de votre livre ont été réécrits dans votre dos ?On pourrait penser que j’invente toutes ces situations. J’ai pourtant été confronté à chacune d’elles, soit directement (en tant qu’auteur ou traducteur), soit indirectement (en tant qu’agent). Et il en existe une infinité d’autres.Les explications qu’on vous servira — si vous avez la « chance » d’en recevoir — seront généralement du même acabit, et prennent la forme d’une variation autour de ces deux phrases : « Ah ben on a toujours fait comme ça », et « C’est pareil pour tout le monde ». Allez savoir pourquoi, ces explications me sont invariablement fournies par des personnes ayant 10 ou 20 ans d’expérience dans la même boîte. Raison pour laquelle il n’est jamais mauvais d’aller se frotter aux pratiques d’autres maisons — y compris à l’étranger.Bien sûr, il ne faut pas toujours imputer à la malice ce que la stupidité peut expliquer — mais j’ai constaté que la « stupidité » allait toujours dans le même sens : léser les intérêts de l’auteur. Autrement dit, elle a bon dos.Tous les éditeurs ne sont pas ainsi, heureusement, et il n’est pas rare de rencontrer — y compris au sein de ces maisons coupables des pratiques énoncées ci-dessus — des personnes de bonne volonté, prêtes à aider les auteurs. Mais ces personnes ne sont pas là pour les auteurs. Et comment le leur reprocher ? D’une certaine façon, elles sont des « agents d’édition », au service de la maison qui les emploie, et les rémunère. Comme le disait une ancienne collègue éditrice : « David, tu sais très bien qu’on ne peut pas être ami avec les auteurs. »Si vous ajoutez à cela le fait que pour un certain nombre d’éditeurs « On s’en fiche de ce qu’il y a entre la couverture ! » — l’idée étant que de toute façon les lecteurs sont des cons auxquels on pourra toujours refourguer n’importe quelle merde pourvu qu’elle soit bien empaquetée —, vous comprendrez qu’il vaut mieux vous faire accompagner par un agent.Que vous soyez gros ou petits, que vous soyez publié par une grosse ou une petite maison : il y va de votre intérêt. J’ajouterais même qu’il y va également de l’intérêt de votre maison d’édition — mais cet avis n’engage que moi, bien entendu.Face à des mastodontes tels que Hachette, Editis, Madrigall ou Media Participations, peu importe ce que votre éditeur vous dira – « Vous êtes ici chez vous », « Cette maison est la vôtre », etc. –, aucun auteur n’est assez gros pour rester seul.