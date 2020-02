Contre l'homophobie en Suisse, Marc Voltenauer s'engage

Marc Voltenauer - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« En Suisse aujourd’hui, celui ou celle qui lance un appel à la haine et au dénigrement contre les lesbiennes, gays et bisexuels*les en tant que groupe, ou discrimine des personnes lesbiennes, gays ou bisexuels*les ne peut pas être poursuivi », indiquent les partisans de cette législation.Et d’ajouter : « Grâce à l’extension de la norme, il sera possible de lutter contre le dénigrement des lesbiennes, gays et bisexuel*le*s — tout comme il est déjà interdit aujourd’hui de lancer un appel à la haine sur la base de la religion ou de la couleur de peau. »Le romancier Marc Voltenauer (Qui a tué Heidi, Le dragon de Muveran ou plus récemment, L’aigle de sang, chez Slatkine et Cie ou Pocket) a décidé d’apporter sa parole au débat. Une intervention filmée depuis les montagnes qui servent à alimenter l'imaginaire de ses polars...Plus d’informations sur la campagne et ses enjeux