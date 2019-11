Contre le stress et la solitude, des chiens à brosser et câliner en bibliothèque

BU Angers, CC BY BU Angers, CC BY

Médiation animale, une alternative

Une belle soirée de médiation animale à #BUASaintSerge.

Prochaine proposition : #BUABelleBeille vendredi 15/11, 13h30-15h30. Au programme, des golden retrievers et peut-être des chats ragdolls.

Toutes les dates des ateliers : https://t.co/x3aIzZiCPb pic.twitter.com/K4A85tH910 — BUAngers (@BUAngers) November 13, 2019

Si les établissements se veulent, pour les étudiants des lieux d’accueil pour les révisions et la préparation de cours, ils offrent également un espace d’évasion, rappelle Bibliothèque et Archives, de l’université d’Angers. Romans, BD, revues ou DVD sont empruntables « gratuitement en nombre illimité ».Mais être étudiant rime souvent avec une notion d’éloignement : sans forcément les ressources financières pour sortir, se vider la tête, le sentiment de solitude peut grandir assez vite. Et dans les BU d’Angers, on a même entendu « mon chien me manque... Je voudrais bien prendre un chat, mais je n’ai pas le droit/la place/l’argent... »Comment faire ? Impossible d’accueillir des animaux dans les espaces publics — problèmes d’allergie, de sécurité, de ménage, etc. —, certes, mais les motifs pratiques n’empêchent pas de trouver des solutions. Pour ce faire, en partenariat avec l’association Des museaux pour des maux, chaque BU met en place « un espace de médiation animale, 2 heures par semaine jusqu’aux fêtes de fin d’année ».Un moyen pour répondre aux périodes de stress, en offrant à ceux qui le souhaitent « passer un moment avec un animal bienveillant dans un environnement paisible, le temps d’un câlin, d’un brossage, ou d’un échange silencieux, en présence de médiatrices professionnelles ». Cela ne guérit pas d’une déprime ou d’un passage à vide, mais apportera un peu de distance et de réconfort.Certaines des médiatrices de l’association ont été formées au Canada, où la démarche est fréquente, et les BU d’Angers sont donc parmi les premières à expérimenter ce modèle. Et la première rencontre avait lieu à la BU Saint-Serge, ce 13 novembre.Les renseignements pratiques sont disponibles sur la page des BU, que ce soit pour les dates, horaires, mais également les compagnons qui seront présents. Pourquoi ne pas venir donc à la rencontre de Luna et Lyra, et leur demi-frère Ioko, des golden retrievers, « 40 kg d’affection » ? Il y aura aussi un spitz nain, Birdy ou encore un groupe de lapin, « petites boules de douceur angora, adorant le calme et le silence ».Et pour plus de renseignements, on pourra découvrir le site de l’association Des museaux pour des maux