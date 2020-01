Contrefaçon : Amazon travaillera étroitement avec la police

L'administration Trump au taquet

L’agence Reuters l’indique clairement : Amazon prévoit de fournir davantage d’informations à la police sur les produits contrefaits. Une réaction qui découle des réactions vives du public, et des clients, alors que la contrefaçon sévit sur des marques comme Nike ou Apple. Et certaines de ces entreprises, devant la recrudescence des fraudes, préfèrent arrêter de vendre via Amazon.Le projet d’Amazon serait alors de collaborer avec les autorités fédérales américaines et celles européennes. Chaque fois qu’une contrefaçon attestée est signalée, et vendue à un client, l’idée serait d’alerter les forces de l’ordre. Ce qui aurait pour conséquences d’augmenter les dénonciations et signalements.En 2018, Amazon avait passé un accord avec Apple, pour débarrasser ses colonnes des produits non autorisés par Cupertino. Un outil de suppression des contrefaçons de marques avait été déployé pour l’occasion.Or, ces dernières semaines, la firme de Jeff Bezos a eu plusieurs réunions avec les autorités gouvernementales et connexes. Au menu, la future stratégie pour dénoncer des contrefaçons avérées, ou comment aider l’entreprise à lutter plus activement.Rappelons qu’en avril 2019, Donald Trump avait demandé expressément que les sociétés américaines de vente en ligne fassent feu de tout bois. La contrefaçon n’était plus tolérée par le président américain — envisageant d’ailleurs d’établir une liste des revendeurs potentiellement fautifs. Trump estimait alors le coût du piratage et de la contrefaçon à 500 milliards € par an.