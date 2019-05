Contrepoint, un nouveau magazine sur la traduction et ceux qui la font

« En tant que traducteurs littéraires européens, nous avons beaucoup en commun : notre profession, l’art de la traduction littéraire, notre amour des langues et de la littérature », expliquent Hanneke van der Heijden, Anne Larchet et Juliane Wammen, les membres du comité de rédaction de Contrepoint, dans leur édito de ce premier numéro. Malgré la hausse du nombre de livres publiés, le succès de romans ou d'essais traduits, « où que nous exercions en Europe, notre position économique reste précaire », remarque encore le comité de rédaction.Contrepoint entend informer les traducteurs, de leurs droits, de l'actualité sociale et économique du métier en Europe, mais permettra aussi aux traducteurs et aux autres, éditeurs, auteurs, agents ou lecteurs, tout simplement, de découvrir les voix diverses qui font entendre la littérature du monde entier dans toute l'Europe.Dans le premier numéro de la revue, il sera ainsi possible de découvrir le travail autour de la rédaction d'une déclaration relative aux droits humains des traducteurs littéraires, les recommandations pour des contrats équitables ou encore la traduction d'une « petite » langue (ou les langues dites « minoritaires ») à une autre.Contrepoint proposera deux numéros par an, disponibles gratuitement au format numérique en français et en anglais.Le premier numéro en français est accessible ici Le Conseil européen des associations de traducteurs littéraires (CEATL) rassemble les associations de traducteurs littéraires de 29 pays et représente environ 10 000 traducteurs, de l’Islande à la Turquie, de la Lituanie au Portugal.