Coquillages et crustacés : le camion du Livre de poche amorce son tour de France

« Il circule de plage en plage et vous propose une sélection de livres pour tous les goûts : littérature, polar, imaginaire, jeunesse ainsi que des livres audio », annonce l’éditeur. L’histoire de cette camionnette changée en librairie se prolonge chaque été toujours avec la même intention : partager des livres.À chacune des étapes, un libraire va s’emparer du Camion qui livre et y recevoir les lecteurs curieux. Ce sont 11 librairies qui jouent le jeu cette année, au fil des déplacements. Et à chaque étape, plusieurs événements sont programmés :Des dédicaces d’auteurs, mais également un atelier d’écriture à chaque étape, en partenariat avec le labo des histoires. Ces ateliers seront animés par des auteurs de premier plan tels que Katherine Pancol, Sophie Tal Men, Valérie Perrin, Julien Sandrel, Baptiste Beaulieu, Niko Tackian...Et puis, se feront des rencontres à l’initiative des libraires partenaires, ainsi qu'une ouverture en nocturne.Cette année, le grand départ se fera du Lavandou, dans le sud de la France, avec un passage en Corse, avant de remonter toute la côte Atlantique jusqu'à arriver au Touquet, la destination finale.