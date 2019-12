Corinne Dupuy, un premier roman aux éditions Velvet

« Je suis née de tes doutes. Quand votre flamme est morte, qu’il s’est éteint lui aussi comme un loup moribond, et qu’il s’est fait souche, enseveli sous la mousse. Alors tu t’es allongée à ses côtés et tu es restée là, figée. Et moi, au même instant, lueur pâle échappée de son souffle, je me suis envolée. »Après la disparition de l’homme qu’elle aime, une femme invoque deux voix — celle qui aima (Emma), et celle qui verra (Véra) — pour raconter leur passion née dans les années 1990, à l’époque du téléphone fixe et des premiers mails.Ce dialogue intérieur élabore les mémoires du couple (irriguées par les mots de Georges Perec et par les eaux d’un aquarium récifal), et redonne la parole à celui qui s’est absenté.Que leur est-il arrivé ? Combien de voix faut-il pour dire le vrai d’un amour ? Par ce jeu de soi à soi, Corinne Dupuy nous tend hardiment le miroir et érafle nos certitudes.[à paraître 14/01/20] Corinne Dupuy – Le Bernard-l’ermite dans l’aquarium — Velvet — 9782490619078 – 14,90 €