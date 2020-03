Coronavirus : des bibliothécaires créent des masques par imprimante 3D

Une grande partie des pays est confrontée à un manque de masque de protection, pourtant indispensables aux personnels soignants afin de filtrer les bactéries et ainsi minimiser les risques éventuels de contaminations au Covid-19. Pour pallier cette pénurie, plusieurs entreprises, collectivités ou associations décident de faire don de leurs stocks de masques aux structures médicales. Aux États-Unis, une équipe de bibliothécaires a même mis ses imprimantes 3D aux services des professionnels de santé.





Masque crée à l’aide de l’imprimante 3D, capture d’écran





L’initiative a été lancée par Bobby Reed, bibliothécaire spécialisé dans les nouvelles technologies à l’Université de l’Oklahoma. Expert en fabrication additive — plus connu sous le nom d’impression tridimensionnelle — il a décidé de mettre son savoir-faire au service des personnels soignants en créant des masques de protections.



Si pour le moment, seuls des prototypes de masques ont été confectionnés, le bibliothécaire espère pouvoir entrer dans la véritable phase de conception dès la semaine prochaine, afin de renflouer aux plus vite les stocks des structures médicales qui en ont besoin.



Bobby Reed, qui dispose de cinq imprimantes 3D, a déclaré que l’impression de ces petits outils de protection prendrait environ 2 heures par machine.



Le bibliothécaire, entouré d’une vingtaine de ses collègues, a affirmé que toute l’équipe était mobilisée et que chacun était assigné à des tâches spécifiques. « Certains confectionnent des masques pour les chirurgiens, pendant que d’autres se penchent spécifiquement sur les problématiques de réglementations et de légalité » a-t-il expliqué. « Les autres essaient de trouver comment fabriquer d’autres masques avec des produits que l’on trouve chez nous. »



L’important, étant de se rendre utile et d’aider les personnes qui sont en première ligne face à la pandémie du coronavirus.



« Mes collègues sont ravis d’avoir enfin quelque chose à faire pour avoir un impact positif », a-t-il souligné. « Tout le monde se sent très bizarre, je pense que c’est le mot qui décrit le mieux notre sentiment du moment. Nous voulons tous aider et contribuer d’une manière ou d’une autre à cette bataille contre l’épidémie de coronavirus. »