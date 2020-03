Coronavirus : double peine pour les librairies physiques

La Maison du livre à Rodez fermée

La profession mise en péril ?

Les librairies à la hauteur de leur rôle social

Des entrepôts...

...aux dernières ventes

Suivant les groupes de distribution, les réassorts et prochains offices sont soit arrêtés, soit le seront la semaine prochaine. Mais en fonction du point de vente, deux règles s’appliquent, s’étrangle un libraire de l’est : « On nous indique que les clients, les libraires donc, qui disposent d’un site internet, seront encore livrés. C’est insensé ! »Insensé, ou non, la réalité est là : « Nous sommes fermés, sans site internet. Nous avons redirigé les appels vers la librairie sur nos lignes portables avec mon mari. Mais cette permanence téléphonique n’aboutit qu’à une seule chose : les clients sont déçus, annulent leurs commandes et nous disent qu’ils se tournent vers Amazon. »Douloureux à entendre en temps normal, quand la concurrence est déjà âpre, inaudible en période de pandémie. « Il est en effet scandaleux que d’une part ces sites profitent de la situation sans vergogne, et que d’autre part nos fournisseurs acceptent de les livrer au risque de déstabiliser toutes les librairies physiques », reprend un autre, depuis le sud-ouest.« Qu’Amazon vende ce dont il dispose dans ses entrepôts est une chose, mais qu’il y ait des réassorts, non », reprend-il.Un autre, au nord de Paris, nous indique : « Que collectivement les éditeurs nous laissent dans la détresse et se jettent dans les bras des “pure players” me laisse en désarroi. Sommes-nous vraiment déjà hors course ? À l’heure même où les évènements pourraient remettre le local, les territoires, la solidarité au cœur de toutes nos stratégies, de toutes leurs stratégies... »Et heureusement, soulignent-ils toutes et tous, « que certains clients nous font passer de vrais messages de sympathie ».Le Syndicat de la librairie française a en effet diffusé une information délicate ce 17 mars. Ce même jour, le portail LibrairiesIndépendantes.com décidait de cesser la prise de commande . Il était suivi d’autres, comme Libraires.fr ou Place Des libraires.« Ces décisions représentent un crève-cœur pour beaucoup de librairies qui souhaitent maintenir un minimum d’activité. Mais, en période d’épidémie aussi inédite que celle que nous vivons, les librairies doivent être à la hauteur du rôle social qui est le leur en ne faisant pas prendre de risques à leurs salariés, aux transporteurs ou à leurs clients », commente le SLF.En outre, éviter le retrait de livres ou la livraison permet de limiter les contacts qui risquent de favoriser la propagation. « C’est au nom de cette responsabilité sanitaire et sociale, mais également de l’équité entre l’ensemble des circuits de vente, que nous nous érigeons contre la décision du gouvernement d’autoriser les livraisons de commandes en ligne pour des produits qui ne sont par ailleurs pas considérés comme “essentiels” à la vie de la nation », reprend le syndicat.D’autant, nous signale une libraire de l’Est parisien, que « les risques sont partagés pour les personnes qui travaillent à la manutention dans les entrepôts des distributeurs. Personne ne songe donc que, elles aussi, devraient cesser leur activité » ? De fait, la CGT Interforum lançait hier un appel réclamant la suspension immédiate de l’activité pour les salariés de la filiale de distribution d’Editis. Toute cette journée du 18 mars, des négociations menées à distance sont en cours entre la direction et les organisations syndicales pour trancher...Le point est d’ailleurs fort bien résumé par le SLF : en quoi la vente d’un livre en librairie n’est pas essentielle à la nation, alors que la vente depuis Amazon ou dans un hypermarché le deviendrait ?Et de conclure : « Nous avons demandé à l’ensemble des distributeurs de faire preuve de la même responsabilité que les libraires en stoppant la livraison des réassorts pour l’ensemble des circuits. Toutes nos entreprises vont souffrir de cette crise, les libraires, les diffuseurs, les distributeurs et, bien sûr, les éditeurs, sans compter les auteurs. Soyons solidaires aujourd’hui pour stopper l’épidémie et soyons solidaires, demain, pour relancer l’ensemble de notre filière. »Face à tout cela, rares sont les éditeurs sollicités par la rédaction qui acceptent de réagir ouvertement. « Il faudrait donc empêcher de réaliser le dernier chiffre d’affaires qu’il est encore possible d’effectuer », déplore l’un d’eux ? « Et que comptent faire les libraires ? Boycotter les distributeurs, quand les autorisations d’ouverture reviendront ? »Un autre nous indique comprendre le dilemme qui se pose : « J’ai même appris que certains distributeurs proposaient aux libraires de les livrer en ouvrages, mais à leurs frais. Si la crise sanitaire, qui ne manquera pas de déboucher sur une crise économique, se double d’une colère nourrie par un sentiment d’injustice, je ne vois pas comment nous nous en relèverons tous. Il faut vraiment que les millions d’euros promis par le gouvernement arrivent rapidement. » Et avec aigreur : « Encore que je comprenne mal en quoi cette somme aidera… »Lors de son allocution, Emmanuel Macron a répété à l’envi : « Nous sommes en guerre. » Peut-être n’avait-il pas mesuré toute la portée de son propos.