Coronavirus : en Allemagne, 50 milliards € en soutien aux secteurs culturels

La pandémie du coronavirus paralyse actuellement l’activité économique d’un grand nombre de pays et les gouvernements se mettent au diapason pour essayer de trouver des solutions afin de réduire l’impact du confinement sur les entreprises. L’Allemagne est le premier pays à déployer un programme d’aides d’une grande envergure pour soutenir le secteur culturel, créatif et médiatique.



Dans un communiqué, l’Allemagne a annoncé qu’elle allait déployer un « plan de sauvetage pour le secteur culturel, créatif et médiatique » d’après les mots de Monika Grütters, ministre de la Culture. Plus concrètement, il s’agira d’un vaste programme d’aides de 50 milliards d’euros pour soutenir les artistes indépendants, les petites entreprises culturelles et créatives, ainsi que les médias.



« Le gouvernement fédéral est pleinement conscient de l’importance des industries créatives et de travailleurs indépendants dans ce secteur », a tenu à souligner la ministre, avant d'ajouter : « Nous connaissons les difficultés ».



Selon le communiqué, le budget prendra la forme de subventions afin d’aider les petites entreprises à couvrir les frais généraux, comme la location de salles ou les ateliers d’artistes. En plus de soutenir les industries créatives et culturelles, le financement sera également déployé pour les entreprises médiatiques, dont les journaux, pour qu’ils puissent « continuer d’assurer l’accès à l’information ».



Outre les 50 milliards d’euros débloqués pour « soutenir les artistes et assurer l’avenir des institutions culturelles », le gouvernement a annoncé d’autres mesures afin d’aider les entreprises touchées par les conséquences de la crise sanitaire. Par exemple, un allégement fiscal, un report des cotisations de sécurité sociale ou encore des prêts offerts, pour ne citer qu’eux.



« Notre société démocratique a plus que besoin de son paysage culturel et médiatique unique et diversifié dans cette situation historique, qui était jusqu’à tout récemment inimaginable » a déclaré Monika Grütters. « Mais la création peut aider à surmonter la crise. [...] C’est pourquoi ces mesures s’appliquent : les artistes sont non seulement indispensables, mais aussi vitaux, surtout aujourd’hui ».



Plusieurs confusions persistent néanmoins dans ce programme d’aides, notamment concernant le profil des entreprises ou des artistes auquel il est destiné. Le communiqué parle en effet de « secteur culturel et créatif » en général sans préciser les domaines d’activités.