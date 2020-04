Coronavirus : James Patterson lance une levée de fonds pour aider les librairies

La situation sanitaire actuelle à des conséquences lourdes sur le secteur du livre. Notamment sur les librairies physiques qui, en plus de ne plus être approvisionnées, sont menacées par une concurrence accrue de la part de la vente en ligne et de la livraison à domicile. Pour les soutenir, l’auteur américain James Patterson a décidé de lancer une collecte de fonds.





James Patterson — Blaues Sofa, CC BY SA 2.0



James Patterson est connu pour ses nombreux thrillers, évidemment, mais aussi pour son investissement auprès des librairies. L’auteur américain offre en effet chaque année une subvention de 250 000 dollars à partager entre plusieurs magasins des États-Unis sélectionnés dans le cadre de son



Plus récemment,



Pour soutenir l’industrie et éviter que certaines boutiques ne tirent le rideau de manière définitive, l’auteur a décidé de faire campagne et ainsi collecter des fonds. L’actrice Reese Witherspoon, l'association caritative Book Industry Charitable Foundation (Binc) et l’American Booksellers Association font également partie du projet.



« Le gouvernement dispose d’un plan de sauvetage de 2,2 billions de dollars qui couvrira toutes sortes d’industries [...] mais personne ne pense aux librairies » a tenu à souligner l’écrivain. « Je pense, et beaucoup de gens seront d’accord avec moi, que les librairies ne sont pas moins essentielles à la société. »

